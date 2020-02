SHOTLIST VENECIA, VÉNETO, ITALIA14 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general el escenario instalado para el carnaval2. Plano medio de una pareja besándose3. Plano general de una pareja disfrazada bailando en la Plaza de San Marcos4. Plano medio de una pareja disfrazada bailando en la Plaza de San Marcos5. Plano medio de una pareja disfrazada besándose en la Plaza de San Marcos GAZA, TERRITORIOS PALESTINOS14 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano medio de los palestinos Ahmed Tayem y Nada Hamdan con un oso de peluche previo a su boda7. Plano medio de los palestinos Ahmed Tayem y Nada Hamdan previo a su boda 8. SOUNDBITE 1 - Ahmed Tayem, novio palestino (hombre, 26 años, árabe, 15 seg.): "El pueblo palestino ama la vida y la felicidad. Es cierto que vivimos con guerras y bloqueos pero a pesar de esto, celebramos este día, un día de alegría, felicidad y alegría. " TRANG, TAILANDIA14 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: TRANG CHAMBER OF COMMERCERESTRICCIONES: NO RESALE 9. Plano general de una boda bajo el agua10. Plano general de la pareja recién casada saludando ALABINO, RUSIA13 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: RUSSIAN DEFENCE MINISTRYRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 11. Imágenes aéreas de tanques militares formando un corazón12. Imágenes aéreas de tanques militares formando un corazón13. Plano general de un soldado de rodillas para pedirle matrimonio a su novia14. Plano general del soldado cargando a su prometida BRISTOL, INGLATERRA, REINO UNIDO14 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Plano general de una obra de Banksy en Bristol16. Primer plano de una obra de Banksy en Bristol17. Plano general de una obra de Banksy en Bristol