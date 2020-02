CentralAtaque israelí con misiles en Siria mata a siete combatientes sirios e iraníes Por Tony GAMAL-GABRIEL avec Rim HADDAD à Damas =(Video)= Damasco, 14 Feb 2020 (AFP) - Un ataque con misiles lanzado desde Israel contra objetivos militares cerca de Damasco mató a siete combatientes sirios e iraníes, informó este viernes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), en el último de una serie de golpes israelíes contra la presencia militar de Irán en Siria.La oenegé aseguró que los "ataques aéreos" en la zona del aeropuerto de Damasco mataron al menos a tres soldados sirios y cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán (ejército ideológico).Una fuente del ejército sirio, citada por la agencia estatal SANA, dijo que el ataque tuvo lugar a las 23H45 horas (21H45 GMT), momento en que un corresponsal de la AFP en Damasco escuchó fuertes explosiones."Nuestras defensas aéreas interceptaron objetivos hostiles sobre el cielo de Damasco", aseguró SANA. Israel no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques.Desde el inicio del conflicto sirio en 2011, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra posiciones militares del gobierno de Bashar Al Asad, pero también contra sus aliados, Irán y el Hezbolá libanés, enemigos declarados del Estado israelí.Según el OSDH, que dispone de una amplia red de fuentes en toda Siria, los bombardeos apuntaron contra un "vehículo" que se encontraba en la ruta que va del aeropuerto al suburbio de Sayeda Zeinab, en el sur de Damasco, así como contra un "cargamento de armas" poco después de su llegada en un avión cargo.Los medios estatales sirios no informaron de víctimas. La fuente militar citada por SANA señaló disparos de "misiles procedentes del Golán sirio ocupado" por Israel. - Cientos de ataques - En varias oportunidades, los responsables israelíes hablaron en público de su campaña en Siria, insistiendo en que Israel no permitiría que ese país en guerra se convierta en un puesto de avanzada de Teherán.El 6 de febrero, 23 soldados sirios y combatientes extranjeros murieron en ataques israelíes en Siria contra objetivos militares en la región de Damasco y en el sur del país.Y en noviembre, el ejército israelí reivindicó una serie de ataques aéreos contra bases militares de las fuerzas gubernamentales y de las fuerzas Qods de los Guardianes de la Revolución, que dejaron 23 combatientes muertos, entre ellos 16 extranjeros, según el OSDH.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que la fuerza Qods, a cargo de las operaciones externas de la República Islámica de Irán, formaba parte de los objetivos.Iniciada en marzo de 2011 con la represión de manifestaciones antigubernamentales, la guerra siria se ha transformado en un complejo conflicto y ha causado más de 380.000 muertos.Además, millones de personas se han visto obligadas a partir de sus hogares.El principal frente de la guerra se encuentra actualmente en el noroeste del país, donde las fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia intentan recuperar regiones controladas por yihadistas y rebeldes.lar-ho/pvh-tgg/vl/mar/mis -------------------------------------------------------------