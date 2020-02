El próximo viernes a las 16:45 se jugará el encuentro de la vigésimo quinta jornada de la Ligue 1, en el que veremos disputarse la victoria a Mónaco y a Montpellier en el Stade Louis Ii.

AS Mónaco llega con ganas a la vigésimo quinta jornada tras ganar en los dos últimos partidos de la competición contra Amiens SC fuera de casa (2-1) y contra SCO Angers como local (1-0). Desde el inicio de la temporada, los locales han vencido en 10 de los 24 encuentros jugados hasta ahora y suman una racha de 40 goles marcados contra 40 tantos recibidos.

Respecto al equipo visitante, Montpellier HSC se hizo con el triunfo frente a AS Saint Etienne durante su último encuentro de la competición (1-0), con un gol de Andy Delort, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del AS Mónaco. Antes de este partido, Montpellier HSC había ganado en 10 de los 24 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con un balance de 32 goles a favor y 27 en contra.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Mónaco ha conseguido unas cifras de siete victorias, cuatro derrotas y un empate en 12 partidos jugados en su estadio, unos valores que pueden resultar esperanzadores para Montpellier HSC, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que tienen lugar en el Stade Louis Ii. A domicilio, Montpellier HSC tiene un balance de una victoria, cinco derrotas y cinco empates en 11 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con AS Mónaco.

Los dos rivales ya se habían enfrentado con anterioridad en el estadio de AS Mónaco y el balance es de 12 victorias, dos derrotas y cinco empates a favor del conjunto local. La última vez que jugaron Mónaco y Montpellier en esta competición fue en octubre de 2019 y el partido acabó con un 3-1 favorable a Montpellier.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de dos puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el séptimo lugar con 35 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en quinta posición con 37 puntos.