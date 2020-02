Caracas, 13 Feb 2020 (AFP) - La defensa de Juan Márquez, tío del opositor venezolano Juan Guaidó, calificó este jueves su encarcelamiento como un "burdo montaje" para tratar de doblegar al jefe parlamentario en sus intentos para sacar del poder al mandatario socialista, Nicolás Maduro"Estamos en presencia de una burda mentira", declaró a la prensa Joel García, abogado de Márquez, detenido el pasado martes en el aeropuerto de Maiquetía tras acompañar a Guaidó en su regreso a Caracas, luego de una gira en la que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump."Se trata de un vil montaje más", afirmó el jurista, un día después de que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, asegurara que Márquez, piloto de 55 años, "traía unas linternas tácticas" que escondían "en el compartimento de las baterías sustancias químicas de naturaleza explosiva".Cabello aseguró además que el tío de Guaidó llevaba un "chaleco antibalas" y una memoria USB oculta en el control remoto de un vehículo con supuestos "planes de atentados"."Lo que está diciendo este señor (Cabello) son mentiras", sostuvo García.A Márquez, quien viajó junto a Guaidó en un avión de la aerolínea TAP procedente de Portugal, se le imputó el "delito de tráfico ilícito de armas y explosivos", añadió la defensa.Según García, su defendido tenía la "prenda balística blindada" en el equipaje y "se la colocó dentro del avión al descender en Maiquetía" por su seguridad personal."Es un instrumento para presionar a Juan Guaidó porque no van poder demostrar nada", sostuvo.Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, calificó el hecho como un "secuestro" de la "dictadura" que "pone en evidencia la crueldad a la que están expuestas más de 380 familias de los presos políticos".La defensa indicó que a Márquez se le vio "físicamente muy cansado" durante la audiencia, que se celebró la noche del miércoles."Pero nos dijo que no lo habían agredido (...) no le han hecho ningún tipo de daño físico", remarcó García.La diputada opositora Delsa Solórzano, presente en la rueda de prensa junto con la esposa de Márquez, aseguró que "no es un activista político".mbj/axm/gm