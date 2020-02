repite con firma correcta ///Johannesburgo, 13 Feb 2020 (AFP) - Su cabello crespo corto y su discurso feminista causan una buena impresión en Sudáfrica. Centenares de jóvenes admiradoras aclamaron el jueves a la nueva Miss Universo al regreso a su país.Zozibini Tunzi, con un corte de cabello natural, pendientes azules y un vestido con estampados africanos, saludó sonriendo a los espectadores desde un autobús sin techo en Johanesburgo."Acepta y hasta venera su cabello natural. Queremos que nuestras hijas hagan lo mismo", explica una peluquera, Millicent Manyike, de 28 años, que vino a admirar a la joven, coronada en diciembre en Estados Unidos. "Es importante para nosotras las chicas negras que tengamos una representación de nuestra identidad", comentó una estudiante de 18 años, Lebogang Petje. "Ella es una verdadera inspiración. Me enorgullece ver a una Miss Universo tan natural", añadió.Después de una gira por Estados Unidos e Indonesia, Zozibini Tunzi regresó a su país. "No sabía que sería Miss Universo porque no creía que fuera posible para una persona como yo", explicó, haciendo referencia a su color de piel y su cabello crespo y corto. - Programa para las mujeres - La sudafricana, de 26 años, se presenta también como defensora de la causa de la mujer. "Una de las cosas más importantes" es la "emancipación" de las mujeres, dijo. Su condición de Miss Universo le permite "educar a la gente sobre la violencia contra las mujeres", se regocijó el jueves una de sus admiradoras, vestida con una camiseta con la frase "Un mundo sin violación ni violencia".Con la coronación de Zozibini Tunzi, "ahora las chicas negras pueden soñar. Nada puede detenernos", añadió una sudafricana de 35 años, Athabile Nkatali. El concurso de Miss Universo "comercializa a las mujeres", pero la victoria de Zozibini es "un logro para una joven negra que viene de la campaña", estimó. La nueva Miss Universo, originaria de la provincia de Cabo Oriental (sureste), debe asistir el jueves por la noche al discurso anual del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a la nación. "Quiero ver si tiene un programa para las mujeres", explicó el jueves Zozibini.Los feminicidios son un flagelo en Sudáfrica, país gangrenado por la violencia. Una mujer es asesinada cada tres horas y, cada día, la policía registra 110 denuncias de violación, según estadísticas oficiales. Cyril Ramaphosa comparó recientemente el nivel de violencia infligida a las mujeres sudafricanas "con el de un país en guerra" y lanzó una campaña nacional de movilización contra esta calamidad.En el concurso, la nueva Miss Universo desfiló con un vestido en el que estaban cosidos mensajes de amor destinados para las mujeres, escritos por hombres sudafricanos.vid-bed/jhd/mab/mb -------------------------------------------------------------