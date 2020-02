Reggio Emilia, Italia, 11 Feb 2020 (AFP) - Presente desde el inicio de la Fórmula 1, Ferrari descubrió este martes en Reggio Emilia (norte de Italia) su nuevo monoplaza, el SF1000, nombrado así por el número de Grandes Premios disputados que alcanzará esta temporada la escudería italiana."Es un año muy particular. Son los 70 años de la F1, en la que participamos desde el principio y alcanzaremos la cifra de 1000 Grandes Premios, algo increíble", declaró Mattia Binotto, el 'team principal' del equipo.En caso de no producirse un cambio en el calendario por culpa del coronavirus en Asia, esa mágica cifra se alcanzaría en junio en el GP de Canadá.Al contrario que sus rivales, que estas últimas temporadas optan por actos discretos, la 'Scuderia' ha roto con sus tradiciones y ha presentado su nuevo bólido fuera de su feudo de Maranello, en el escenario del teatro Romolo Valli de Reggio Emilia."Es un lugar muy importante para nuestro país. Es en esta ciudad donde se creó la bandera tricolor, convertida en la de Italia. Y Ferrari está orgulloso de Italia y de representar a Italia", explicó John Elkann, presidente del grupo Ferrari.Más estrecho que el SF90 de la temporada pasada, de un rojo más oscuro también, el SF1000 tendrá la misión de hacer creer a la escudería en ganar unos títulos que se le escapan desde hace tiempo; 12 años el de pilotos y 11 el de constructores."Quizá se parece mucho al SF90, pero puedo asegurarles que es muy diferente", afirmó Binotto, indicando que los ingenieros habían llevado el "concepto al extremo" trabajando en especial en la aerodinámica, las suspensiones o el bloque del motor."Todavía tenemos que progresar, especialmente en la fiabilidad", añadió Binotto, recordando que Ferrari, como el resto de equipos, debía afrontar "el doble desafío" de preparar al mismo tiempo la próxima temporada y la siguiente, donde entrará en vigor un nuevo reglamento.La 'Scuderia' vuelve también con novedades respecto a sus pilotos, pues Binotto manifestó que el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc, revelación de la temporada pasada, partían esta vez en igualdad de condiciones. - "En el mismo plano" - "Hemos visto que ambos podían pelear por los mejores resultados. Los dos están en el mismo plano", aseveró.¿Una decisión difícil de aceptar para Vettel, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull?"Yo no lo veo así. No veo a Charles subir y a mí bajar. Tenemos el mismo vehículo y para mí eso no cambia nada. Fue así también la temporada pasada", opinó el germano de 32 años.El curso anterior la asociación entre el veterano Vettel y el joven monegasco de 22 años acabó en duelo, que alcanzó su punto álgido cuando ambos pilotos se chocaron en el GP de Brasil."Aprendimos la lección de Brasil. Somos libres de competir pero somos compañeros. Mucha gente trabaja detrás de nosotros, en equipo, y cosas como lo de Brasil no deberían ocurrir", dijo por su parte Leclerc."Ahora conozco el equipo, el vehículo, a la gente", añadió el monegasco, quien la temporada pasada firmó dos victorias y un 4º puesto en la clasificación del campeonato y renovó a finales de diciembre hasta 2024.stt/gh/iga -------------------------------------------------------------