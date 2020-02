Estambul, 12 Feb 2020 (AFP) - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este miércoles que atacará al régimen sirio "en todo" el país si sus posiciones militares, apostadas en la región de Idlib (noroeste), son de nuevo agredidas y acusó además a Rusia de masacre de civiles.Señal de la complejidad del conflicto en Siria, donde varios países están involucrados de diferentes maneras, fueron los inusuales enfrentamientos registrados el miércoles en el noreste del país entre milicianos pro régimen y soldados estadounidenses. Pero es en el noroeste, en la provincia de Idlib, donde la situación es más volátil. A pesar del acuerdo de distensión entre Ankara y Moscú, Damasco lleva a cabo una ofensiva allí desde hace varios meses, con apoyo aéreo ruso. A la catástrofe humanitaria --casi 700.000 personas han huido por la ofensiva-- se añade una crisis sin precedentes entre Ankara y Damasco, tras la muerte de 14 soldados turcos, en una semana por bombardeos de la artillería siria.En un ácido discurso este miércoles en Ankara, Erdogan amenazó con "atacar al régimen en toda" Siria si hay nuevas ofensivas contra sus fuerzas en Idlib.Asimismo, reiteró su ultimátum al régimen instándolo a retirarse de ciertas posiciones en Idlib antes de fines de febrero, amenazando con hacer "todo lo necesario por tierra y aire" para lograrlo.En los últimos días, Turquía reforzó significativamente su presencia militar en Idlib, donde en las últimas semanas el régimen y Rusia lograron éxitos militares ante grupos rebeldes y yihadistas.Según la prensa turca, Ankara desplegó más de mil vehículos en esta provincia en dos días. Este miércoles, un reportero de la AFP vio un convoy de blindados turcos llegando a la ciudad de Binnish (noroeste de Idlib ciudad). - Tensiones Ankara-Moscú - El tono entre Ankara y Moscú aumentó este miércoles, tras varios días de combates mortíferos entre fuerzas turcas y sirias en Idlib, que preocupa a la primera por su proximidad fronteriza, temiendo que esta ofensiva provoqué más afluencia de refugiados sirios hacia Turquía, que ya acoge a 3.700.000.El aumento de tensiones en Idlib erosiona el acuerdo Rusia-Turquía que, a pesar de sus intereses contrarios en Siria, han reforzado su cooperación desde 2016.Fruto de esta asociación y las buenas relaciones entre Erdogan y su par ruso, Vladimir Putin, fue que Ankara y Moscú apadrinasen en 2018 un acuerdo para el cese de la violencia en Idlib.Rompiendo con su tradicional prudencia tratándose de Rusia, Erdogan la acusó de perpetrar "masacres" de civiles en Idlib junto a tropas del régimen, denunciando "promesas que no son respetadas"."Los aviones que bombardean a la población civil en Idlib ya no podrán llevar a cabo las acciones tranquilamente como antes", afirmó Erdogan, sin precisar los medios que empleará con este fin.Este miércoles, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, acusó a Ankara de no hacer nada para "neutralizar a los terroristas" en Idlib, situación que considera "inaceptable".Último bastión de la oposición a Asad tras unos nueve años de conflicto con más de 380.000 muertos y millones de refugiados, Idlib está controlada por grupos yihadistas.Damasco y Moscú afirman combatir a "terroristas", pero Erdogan las acusa de atacar "mayoritariamente a civiles" para empujarlos hacia la frontera turca.Aún así, Ankara enviará los próximos días una delegación a Moscú para tratar sobre Idlib.El martes, un helicóptero sirio fue derribado en el sureste de Idlib, aunque Ankara no reivindicó este ataque sí se lo atribuyó la oenegé OSDH. Damasco recuperó el control de la carretera M5, considerada un eje estratégico. En Qamishli (noreste), este miércoles se produjo un poco común altercado entre fuerzas de Damasco y estadounidenses, según la fuente.Los norteamericanos afirmaron que una patrulla fue tiroteada desde un punto de control sirio, ante lo que replicó. Este enfrentamiento habría provocado un muerto del lado sirio y finalizó cuando un ataque aéreo estadounidense permitió evacuar dos vehículos bloqueados en el poblado de Jerbat Ammo, según el OSDH.bur-gkg/ezz/jhd/age/mb