Amplía con mensaje de Guaidó ///Caracas, 10 Feb 2020 (AFP) - El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que "no va a pasar nada" en Venezuela tras la gira internacional del opositor Juan Guaidó, quien reiteró su llamado a elevar la presión en las calles contra el gobierno cuando regrese al país. "Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. La verdad a nosotros no nos afecta (...). No va a pasar nada (...). Él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada", declaró a periodistas Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país con poderes absolutos.Burlando una prohibición de salida de Venezuela, Guaidó emprendió el 19 de enero una gira por Colombia, varios países de Europa y Estados Unidos, que lo reconocen como mandatario encargado.El jefe del Parlamento fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, quien prometió aplastar la "tiranía" que según él encabeza el presidente socialista Nicolás Maduro.Sin embargo, Cabello aseguró que en el caso de Guaidó, acusado entre otros delitos de "traición a la patria", no habrá impunidad, sin llegar a mencionar un posible arresto. "La justicia (...) a veces tarda, pero siempre llega", dijo.Washington advirtió al gobierno de Maduro que habrá consecuencias en caso de medidas contra Guaidó.Una fuente del entorno del dirigente indicó el lunes a la AFP que "el presidente llega (a Venezuela) esta semana". En un video difundido por su equipo de prensa, Guaidó reiteró su llamado a reactivar las protestas contra Maduro. "Regreso con compromiso de nuestros aliados, con acciones y medidas que se irán ejecutando y con llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la luchar", dijo el parlamentario, sin detallar dónde se encuentra. En su escalada para forzar la salida del poder de Maduro, que incluye un embargo petrolero, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el pasado viernes restricciones contra la aerolínea estatal Conviasa."Se suman a las sanciones a PDVSA (la petrolera estatal), a las sanciones al sistema financiero (...), es una agresión permanente", condenó Cabello durante una marcha del oficialismo en apoyo a los trabajadores de la aerolínea.Conviasa aseguró este lunes en un comunicado que "seguirá operando con total normalidad".