"Mi casa estaba allí, en el 41 de la calle Clifton. Era un hermoso sitio donde crecer, tengo tantos buenos recuerdos". Cada vez que regresa a los lugares donde pasó su infancia, Cassiem Morris no puede contener la emoción, provocándole un nudo en la garganta.Este sudafricano de origen malasio dio sus primeros pasos hace 56 años en este barrio que fue multirracial hasta que en 1966 el gobierno lo declaró "zona blanca" y expulsó a negros y mestizos y destruyó sus casas."Había un gran terreno cerca de la casa, jugábamos a los autitos con ladrillos", recuerda con nostalgia. "Cualesquiera fueran nuestro color de piel, o nuestras creencias, éramos una gran familia de 50.000 miembros".La telaraña de callejuelas bulliciosas junto a la ladera de la emblemática Montaña de la Mesa ha desaparecido. Demolida, los terrenos albergan los edificios de la universidad Técnica de la segunda ciudad sudafricana, islotes de chalés adosados y algunos terrenos baldíos.Una reciente decisión judicial, 25 años después de la caída del régimen racista, pasará la página de este episodio tan sombrío como emblemático de la historia sudafricana, y los desposeídos del Distrito 6 recuperarán su barrio.Aunque Cassiem era apenas un niño, nunca olvidará aquel día, 11 de febrero de 1966. - "Mancha borrada" - Aquella mañana llegaron las autoridades para expulsar a los "no blancos" del barrio. "Recuerdo cuando le dijeron a mi abuelo que debía partir", señala Morris. "Les dijo: 'ustedes pueden demoler todo a mi alrededor, me quedaré hasta cuando yo decida'".Resistió cuatro años tras lo que armó su equipaje. "Cuando regresamos, uno o dos días después, de la casa sólo quedaban ruinas", destacó.El entonces ministro de Asuntos "Indígenas" y futuro jefe de Estado, P.W. Botha, manifestó su satisfacción por el éxito de aquella operación. "El distrito 6 era una mancha que el gobierno borró y mantendrá limpia", se congratuló.Los "no blancos" fueron desplazados a barrios miserables de los suburbios de la ciudad.Con episodios así fue que comenzó un combate que desembocó en la caída del apartheid y la llegada de la democracia, en 1994.El martes, el 54ª aniversario de la expulsión coincide con el 30º de la liberación de Nelson Mandela tras 27 años en prisión. - "Un gobierno inútil" - La nueva Constitución y una ley votada sucesiva proclamaron "la restitución de sus tierras a las personas o comunidades que las perdieron a partir de 1913 a causa de leyes y prácticas raciales discriminatorias".Los habitantes del Distrito 6 esperaban un regreso inmediato, pero rápidamente quedaron desencantados. Solo algunos centenares fueron fueron realojados allí en 2004.El portavoz de los desahuciados culpa de la situación a las autoridades, incompetentes y corruptas."No tenían la menor idea cómo concretar las restituciones", suspira Shaheed Ajad, de 62 años. "No tenían la competencia, ni efectivos, ni infraestructura, y el dinero disponible fue dilapidado... Resumiendo: un gobierno inútil".Al colmo de su paciencia, él y un millar de ex residentes acudieron a la justicia hace dos años.Para sorpresa general, en diciembre, un juez ordenó al gobierno actuar. La sentencia fue ejecutada en el acto y dio lugar a un plan financiado para construir 954 viviendas para realojar a demandantes y familiares de aquí a 2024.Contactada por la AFP, la ministra de Reforma Territorial, Thokozile Didiza, no atendió la solicitud.Ciudad del Cabo, gobernada por la oposición, aspira a convertir al barrio en "una vidriera del siglo XXI", según la edil -blanca- encargada del dosier, Alderman Marian Nieuwoudt. Ésta espera que comiencen las obras en "un mes o dos". Rebautizado "Zonnebloem" durante el apartheid, el Distrito 6 recuperó simbólicamente su nombre original en el nomenclátor de la ciudad. "Ya hemos sufrido demasiado, ahora queremos recuperar lo nuestro", resume Shaheed Ajad, "debemos restañar nuestras heridas y reencontrar el terreno que amamos". Una forma de "reparar las injusticias del apartheid", subraya el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.