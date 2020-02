"Seguiré trabajando para buscar lo mejor. La eliminación duele mucho y perder el clásico también... Necesitamos a nuestro aficionado. No hay ningún problema en silbar al entrenador y pedir su salida. Quien tiene que estar acostumbrado con esto soy yo. No puedo permitir que esto me desestabilice. Mi responsabilidad es mantener el equilibrio siempre. Entiendo la insatisfacción del aficionado", dijo Machado ante la prensa tras la derrota ante el Vitória.