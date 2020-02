De hecho, cuando las nominaciones fueron anunciadas hace menos de un mes la historia que se contaba era sobre la deprimente falta de diversidad en los nominados de actuación, y el hecho de que no hubiera mujeres nominadas en la categoría de dirección. Eso no cambió en la premiación, pero la ceremonia resultó ser incluyente desde el principio, con una emocionante presentación de Janelle Monae. En la noche también ganó un indígena maori un Oscar por primera vez, una mujer se llevó el premio en la categoría de mejor música original después de más de 20 años y por primera vez un actor con síndrome de Down presentó un Oscar.