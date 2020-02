SHOTLIST GINEBRA, SUIZA10 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dir general de la OMS y la Dra. Sylvie Briand, directora de preparación para riesgos de infección global de la OMS, llegan a la sala de prensa de la OMS2. Plano medio El Dr. Michael J Ryan se une a Tedros Adhanom Ghebreyesus y Sylvie Briand 3. SOUNDBITE 1 - Tedros Adhanom, Director General de la OMS (hombre, inglés, 34 seg.): "En los últimos días, hemos visto algunos casos preocupantes de transmisiones posteriores de personas sin antecedentes de viaje a China, como los casos reportados en Francia ayer y el Reino Unido hoy. La detección de este pequeño número de casos podría ser la chispa que podría convertirse en incendio mayor, pero por ahora es solo una chispa. Nuestro objetivo sigue siendo la contención." "In recent days, we have seen some concerning instances of onward transmissions from people with no travel history to China, like the cases reported in France yesterday and the United Kingdom today. The detection of this small number of cases could be the spark that becomes a bigger fire, but for now it's only a spark. Our objective remains containment." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS10 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE SOUNDBITE 2 - Donald Trump, presidente de EEUU (hombre, inglés, 19 seg.): "Ahora el virus del que estamos hablando, saben mucha gente cree que puede irse en abril con el calor, cuando el calor llegue. Normalmente se iría en abril. Estamos bien. Tenemos 12 casos, 11 casos y muchos de ellos están en buena forma ahora. Pero es una buena pregunta" "Now the virus that we're talking about having to do...you know a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. We have 12 cases, 11 cases, and many of them are in good shape now. So. But a very good question." GINEBRA, SUIZA10 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: OMS advierte que transmisión del coronavirus afuera de China puede ser "la punta del iceberg"Ginebra, 10 Feb 2020 (AFP) - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los casos de transmisión del nuevo coronavirus entre personas que nunca estuvieron en China podrían ser solo "la punta del iceberg".La OMS envió este lunes una "misión internacional de expertos" a China para coordinar la respuesta al brote de este virus que ya infectó a más de 40.000 personas y mató a 908 en el gigante asiático."Hubo algunos casos preocupantes de propagación del #2019nCoV en personas sin historial de viajes" a China, escribió Tedros el domingo en Twitter, usando el nombre científico del virus."La detección de un pequeño número de casos puede indicar una transmisión más generalizada en otros países. En resumen, es posible que solo estemos viendo la punta del iceberg", añadió.Tedros advirtió además que la extensión del virus fuera de China podría acelerarse."La contención sigue siendo nuestro objetivo, pero todos los países deben utilizar la ventana de oportunidad creada por la estrategia de contención para prepararse para la posible llegada del virus", aseguró.Fuera de China hubo más de 350 infecciones en casi 30 países y territorios. También hubo dos muertes, una en Filipinas y otra en Hong Kong.Varios países han cerrado sus fronteras a viajeros procedentes de China y las principales aerolíneas del mundo suspendieron sus vuelos al país.La misión de la OMS en China está encabezada por Bruce Aylward, un veterano en crisis sanitarias que entre 2014 y 2016 supervisó la respuesta de la organización al virus del Ébola en el oeste de África.La OMS reconoció que recientemente hubo una "cierta estabilización" en el número de nuevos casos de coronavirus pero dijo que es demasiado pronto para saber si el brote ha llegado a su máximo nivel.El nuevo coronavirus surgió en la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en el centro de China, donde millones de personas están confinadas en sus casas para evitar la propagación.amj/jah/axn/pc/mar ------------------------------------------------------------- Trump dice que nuevo coronavirus desaparecerá tras el invierno borealWashington, 10 Feb 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que el nuevo coronavirus, que ya ha dejado más de 900 muertos, desaparecerá en abril, después del invierno boreal, gracias al "calor"."Como ya dije, para abril o durante el mes de abril, el calor habitualmente mata a este tipo de virus", afirmó Trump. La trayectoria de la epidemia del 2019-nCoV podría verse afectada por la llegada de la primavera y el verano, pero las medidas para contener el virus serán absolutamente decisivas. Hoy la epidemia continúa ganando terreno y las autoridades sanitarias tienen cuidado de no decir que se avizora el "pico", es decir, el momento en que el número de contagios comenzará a disminuir de una semana a la siguiente. "No lo sabemos", dijo el viernes el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, miembro del equipo presidencial de trabajo sobre el virus, al ser consultado acerca de cuándo comenzaría a disminuir la epidemia. "Cualquier tipo de predicción sería inoportuna porque quedan muchas incógnitas", añadió. El factor clave será el grado de transmisión fuera de China y la capacidad de otros países para contener la epidemia. Trump también elogió la actitud de Pekín. "Creo que están haciendo un buen trabajo", dijo. "Tuve una larga conversación con el presidente Xi (...) él tiene mucha confianza".sms-an/ll/gv