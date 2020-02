Con víctimas en Suecia, Eslovenia, reanudación parcial del tráfico ferroviario en Alemania; cambio de origen, mención infografía y video ///Berlín, 10 Feb 2020 (AFP) - La tormenta "Ciara" dejó al menos cinco muertos desde el domingo en Europa, además de varios heridos, en su violento paso desde el norte del continente que obligó a cancelar vuelos y trenes y dejó miles de hogares sin electricidad.Un hombre murió en su coche el domingo por la tarde por la caída de un árbol en una autopista al sudeste de Londres, anunció la policía el lunes. En Polonia, una mujer y su hija murieron golpeadas por un techo arrancado por ráfagas de unos 100 kilómetros por hora.En el noreste de Eslovenia, un hombre de 52 años falleció aplastado dentro de su coche por la caída de un árbol. Las autoridades pidieron a los habitantes del norte del país permanecer en sus casas.En Suecia, el viento dejó igualmente una víctima: un navegante murió por la mañana después de que su embarcación volcara en el sur del país. Una persona que lo acompañaba se encuentra desaparecida. - "La mayor tormenta del siglo" - Varios trenes, vuelos y ferris fueron anulados y se cerraron puentes a causa del mal tiempo que afectó al país el domingo por la noche. El lunes por la mañana, la circulación de autobuses y trenes seguía perturbada, y miles de hogares permanecían sin electricidad. En Dinamarca, el puente de Öresund que une el reino a Suecia estuvo cerrado durante algunas horas.En Alemania, dos mujeres resultaron gravemente heridas en Sarrebruck por un árbol y una de ellas se encontraba al borde de la muerte, indicó la policía. Un adolescente de 16 años resultó herido en la cabeza en Paderborn (oeste) por la rama de un árbol.En los transportes, las grandes líneas ferroviarias, interrumpidas en la noche del domingo en todo el país, reanudaron en parte su servicio por la mañana, según el operador ferroviario Deutsche Bahn. Pero las perturbaciones seguirán siendo numerosas mientras la tormenta se desplaza hacia el sur del país.En Fráncfort, una grúa de obra impactó contra el techo de la catedral en el centro de la ciudad, provocando daños en una superficie de varios metros, constató la AFP.En la República Checa, donde el viento alcanzó 180 km/h, un hombre resultó herido por la caída de un árbol sobre su coche en el sur del país.La "tormenta del siglo" ocupaba las portadas de muchos periódicos británicos. "En términos de territorios afectados, es probablemente la mayor tormenta del siglo", solo comparable a la de 2013, indicó Helen Roberts, de la oficina meteorológica británica Met.- Vientos helados y nieve - En el Reino Unido seguían vigentes este lunes 180 alertas por inundación. En algunos puntos se esperan vientos helados y nieve pero la parte más intensa de la tormenta ya pasó."La tormenta Ciara se aleja pero eso no significa que entremos en un periodo en el que el tiempo sea más tranquilo", dijo Alex Burkill, del Met office."Podría haber hasta 20 centímetros de nieve el lunes y el martes con vientos potentes, no se puede excluir el riesgo de tormentas de nieve", aseguró.El domingo algunas partes del Reino Unido recibieron el equivalente de un mes y medio de lluvias en 24 horas y centenares de vuelos quedaron anulados.En Francia la tormenta dejó al menos once heridos leves en el este del país y privó de electricidad a unos 130.000 hogares en el norte. Unas 90.000 viviendas seguían sin suministro eléctrico el lunes al mediodía, indicó la compañía Enedis.En la región de París la caída de árboles en las carreteras afectó el tráfico de los trenes regionales.En toda Europa se cancelaron centenares de vuelos.En Holanda 220 vuelos con origen o destino a Amsterdam-Schiphol, el tercer aeropuerto más importante de Europa, fueron cancelados el lunes. En Alemania se anularon más de 700 vuelos.La tormenta provocó atascos en más de 600 kilómetros de carreteras holandesas durante las horas de más tráfico el lunes por la mañana.En Luxemburgo los alumnos de las escuelas primarias y secundarias no recibieron clases el lunes a causa del mal tiempo.En Noruega, la tormenta, llamada "Elsa" en ese país, podría provocar importantes inundaciones esta semana, sobre todo en el suroeste.burs-pau/fb/pc-mar/mb/bc -------------------------------------------------------------