"La verdad es que ganarle a Schwartzman fue más duro de lo que pensaba. No me lo esperaba esto, pero estoy muy feliz. Diego es un ejemplo de trabajo para mí, me ha enseñado muchas cosas y le estoy muy agradecido. Argentina es como una segunda casa para mí, ya que mi entrenador y mi preparador físico también son argentinos", destacó Garín.