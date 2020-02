"Estoy un poco atónito", dijo Pitt en el escenario al aceptar el premio. "No soy de mirar atrás, pero esto me ha obligado a hacerlo. Pienso en mis amigos llevándome al autocine a ver a Butch (Cassidy) y a Sundance (Kid), cargando mi auto y mudándome aquí (...) en todas las personas maravillosas que he conocido en el camino", agregó.