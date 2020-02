Mientras que este año sólo hay una nominada de color entre los actores postulados al Oscar, los candidatos al Spirits — que incluían a Alfre Woodard ("Clemency"), Octavia Spencer ("Luce"), Taylor Russell ("Waves") y Jonathan Majors ("The Last Black Man in San Francisco") — fueron notablemente más diversos. Todas las nominadas a mejor actriz de reparto eran de minorías.