“Klaus” ha recibido premios que incluyen el BAFTA del cine británico y el Annie de animación. El domingo se medirá por el Oscar con “How to Train Your Dragon: The Hidden World” (“Cómo entrenar a tu dragón 3”), “I Lost my Body” (“Perdí mi cuerpo”), “Toy Story 4” y la ganadora del Globo de Oro “Missing Link” (“Señor Link”).