Actualiza con 240 vuelos anulados en Ámsterdam. Vuelos NuevaYork-Londres en tiempo récord. Detalles ///Londres, 9 Feb 2020 (AFP) - Vuelos cancelados, ferris inmovilizados entre Francia e Inglaterra, partidos de fútbol postergados en varios países: la tormenta "Ciara" soplaba con fuerza este domingo en el noroeste de Europa, sobre todo en Gran Bretaña, donde ha provocado daños, inundaciones y cortes de energía eléctrica y gas. En Francia, cuyas costa y región norte se encuentran particularmente expuestas, 42 departamentos están bajo alerta naranja y se ha instado a la población a evitar las zonas boscosas, la costa y a navegar en particular.En el Reino Unido, el más afectado por esta tormenta invernal (boreal), tuvieron que interrumpirse los transportes aéreo, ferroviario y marítimo, a causa de muy fuertes lluvias y ráfagas de viento de más de 130 km/h.El Servicio Meteorológico Británico (Met Office) impuso en partes de Inglaterra y Gales la alerta naranja a causa del viento hasta las 21h00 (locales y GMT) de este domingo.La Met Office había advertido que probablemente las viviendas se vean afectadas, ya sea por cortes de energía eléctrica e inundaciones, subrayando el peligro que pueden provocar los objetos arrastrados por el viento. De hecho, a las 13h00 (locales y GMT) 92.000 viviendas no recibían corriente, y algunos cursos de agua se habían desbordado.No obstante, en el momento álgido de la tormenta, hasta 281.000 hogares estuvieron privados de electricidad y/o gas.En la ciudad escocesa de Perth, tres personas resultaron heridas al derrumbarse parte del techo de un pub.Decenas de vuelos han sido cancelados, y British Airways ofrece a sus pasajeros que viajan desde o hacia Londres postergar sus traslados de este domingo. Virgin Atlantic también canceló varios de sus vuelos desde el aeropuerto londinense de Heathrow, el más grande del país.Network Rail, propietaria de la red ferroviaria británica, aconsejó no viajar en tren este domingo salvo que sea "absolutamente necesario", advirtiendo que el tráfico podría verse perturbado hasta el lunes de mañana. Varias empresas ferroviarias también decidieron reducir sus frecuencias de viajes y la velocidad de sus convoyes, así como cancelar algunos servicios en Escocia. - Ferris anclados en puerto - La navegación de ferris en el canal de la Mancha entre Calais (Francia) y Dover (Inglaterra), fue interrumpida este domingo al mediodía "hasta nuevo aviso". "Ciara" también provocó aplazamientos de varios partidos de fútbol en el Reino Unido, y en otros países europeos, así como el Escocia-Inglaterra por el torneo de rugby femenino de las Seis Naciones, y también carreras de caballos. Los parques reales se encuentran cerrados y la reina Isabel II no asistió a la tradicional misa dominical en Sandringham, su residencia en el este de Inglaterra.Asimismo, en Stanmore (noroeste de Londres), Lindsey Wells, una vecina de 36 años, tuiteó una foto y describió a la agencia británica Press Association cómo vio una grúa de construcción doblarse en dos en una obra. "Se plegó en dos como si fuera un 'spaghetti'", afirmó.En Irlanda, la alerta naranja con riesgo de inundaciones en zonas costeras determinó que unas 14.000 viviendas, granjas y comercios quedaran privados de electricidad, según la cadena RTE.En Galway (oeste), la ceremonia del lanzamiento de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2020 se canceló el sábado de noche, y la aerolínea Aer Lingus señaló posibles retrasos y cancelaciones de vuelo.Toda Gran Bretaña e Irlanda fueron damnificadas por "Ciara", todavía unos 30.000 hogares no contaban con electricidad en el este de Inglaterra. En algunas partes, cayeron 155 mm de lluvia en 24 horas, además de los vientos huracanados. Por supuesto, muchos espectáculos deportivos fueron postergados.En Alemania, los aeropuertos de Fráncfort, Berlín, Múnich, Colonia y Hannover anularon las actividades. Según los servicios meteorológicos, esta situación podría continuar hasta las 18h00 (17h00 GMT) del lunes.Por su parte, el aeropuerto de Ámsterdam-Schipol anuló 240 vuelos en la jornada, tras haber indicado la mitad más temprano.Sin embargo, no todo ha sido negativo. La fuerza de "Ciara" logró que al menos tres vuelos de línea entre Nueva York y Londres con viento de cola completaran el recorrido en menos de cinco horas: un récord para aviones normales puesto que el legendario Concorde lo hacía en unas tres horas, minutos más o menos.Además, algunas líneas ferroviarias en el norte alemán se vieron afectadas, anulándose la circulación de trenes regionales en el land de Baja Sajonia. La Deutsche Bahn anunció también la interrupción del tráfico de grandes líneas en el oeste de Alemania.También el transporte aéreo se ha visto afectado en Bélgica, cancelándose unos sesenta vuelos desde o hacia el aeropuerto de Bruselas.Este domingo se declaró una alerta naranja por viento, que podría provocar daños en todo el país.En Bruselas, los parques estarán cerrados domingo y lunes y la liga de fútbol belga anunció la postergación de los encuentros programados para esta jornada.En Luxemburgo, el lunes estarán cerrados los establecimientos escolares ante el anuncio de una fuerte tormenta para este domingo.En Aberdaron, una localidad del norte de Gales soplaron vientos de hasta 150 km/h, según la Met Office. En el norte de Francia se esperan vientos de hasta 140 km/h.Las autoridades han instado a la población a limitar sus traslados y evitar las zonas boscosas ante el peligro de la caída de árboles.Asimismo, se llamó también a evitar el litoral marítimo a causa de un eventual fuerte oleaje. Y en toda la región se prevén "perturbaciones en las redes de transportes interurbano y escolar".burs-mpa-ram/alu/ng/age/eg -------------------------------------------------------------