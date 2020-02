SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS7 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de la Casa Blanca y se acerca a los miembros de los medios2. Plano medio Donald Trump camina hacia los periodistas3. Plano medio Donald Trump escucha la pregunta de un periodista WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS6 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Plano medio de Donald Trump mostrando la primera plana del Washington Post que presenta su absolución WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS4 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano medio El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concluye su discurso sobre el estado de la Unión y dice UPSOT: "Lo mejor está por venir. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos". El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, de pie detrás de Trump, comienzan a salir de sus asientos, Pelosi arranca una copia impresa del discurso.6. Plano medio La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, de pie detrás de Trump, arranca una copia impresa del discurso, mientras Trump camina a un lado, Pelosi levanta más páginas y las arranca cuando el vicepresidente Mike Pence se para junto a sus aplausos. WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS7 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. SOUNDBITE 1 - Donald Trump, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 20 seg.): "Bueno, pensé que era algo terrible cuando ella rompió el discurso. En primer lugar, es un documento oficial, no está permitido, es ilegal lo que hizo. Violó la ley. Pero, no me han hecho la pregunta aparte de muchas personas que lo vieron, no podían creer que lo hizo. Pensé que era terrible, yo pensé que era muy irrespetuoso con la Cámara, con el país" "Well, I thought it was a terrible thing when she (US House Speaker, Nancy Pelosi, ed) ripped up the speech (of the State of the Union, ed). First of all, it's an official document, you're not allowed, it's illegal what she did. She broke the law. But, I haven’t been asked the question other than a lot of people that viewed it, they couldn’t believe that she did it. I thought it was terrible, I thought it was very disrespectful to the Chamber, to the country." MILFORD, NUEVA HAMPSHIRE, ESTADOS UNIDOS4 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. cartel en apoyo al candidato Bernie Sanders WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS7 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. SOUNDBITE 2 - Donald Trump, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 16 seg.): "Bueno, no saben lo que pasó en Iowa porque si se fijan, están escencialmente atados, pero no pudieron mantener la tabulación de sus votos. Reportero: Es Pete Buttigieg una amenaza? Lo ve como una amenaza? Todos son una amenaza, veo a todos como amenaza. " "Well, you don't know what happened in Iowa because if you look, I mean they are essentially tied, but they couldn't keep tabulation of their vote. [Reporter: Is Pete Buttigieg a threat? Do you see him as a threat?] Everybody is a threat. I view everybody as a threat." MERRIMACK, NUEVA HAMPSHIRE, ESTADOS UNIDOS6 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general El candidato presidencial demócrata Pete Buttigieg entra a la sala donde está organizando un evento con veteranos11. Primer plano Pete Buttigieg habla a votantes12. Plano general Pete Buttigieg habla a los votantes ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Empate virtual entre Sanders y Buttigieg en Iowa con el 100% del escrutinioWashington, 7 Feb 2020 (AFP) - Los candidatos a las primarias presidenciales del Partido Demócrata Bernie Sanders y Pete Buttigieg están en un empate virtual tras el recuento del 100% de los votos del estado de Iowa, después de que el recuento se complicase por problemas técnicos.El presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, exigió antes una revisión de los resultados del estado, el primero en elegir los candidatos presidenciales.Según los resultados finales de las asambleas del lunes, Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, de 38 años, lidera con un 26,2 %, seguido por Sanders, de 78 años y quien se autodenomina socialista, con el 26,1%.Sin embargo, ni el partido ni los principales medios de comunicación estadounidenses declararon a alguno ganador."Ya es suficiente", dijo Pérez en Twitter al principio del día. "Para asegurar la confianza del público en los resultados, pido al Partido Demócrata de Iowa que comience inmediatamente una revisión".Perez matizó que quería un examen de los resultados de cada "caucus" en vez de un recuento completo. Según los resultados finales, la senadora progresista de Massachusetts, Elizabeth Warren, estaba en tercer lugar con el 18%, seguida por el exvicepresidente Joe Biden, con el 15,8%, y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, con el 12,3%.Los problemas técnicos que impidieron un recuento completo de votos fueron provocados por un error de codificación en una aplicación para móviles que no se probó lo suficiente antes de su uso. bfm/ch/dga ------------------------------------------------------------- Trump dice que el Congreso debería "borrar" su juicio políticoWashington, 7 Feb 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el viernes al Congreso a "borrar" su juicio político impulsado por la oposición demócrata en la Cámara de Representantes, luego de ser absuelto en el Senado de mayoría republicana."¿Deberían borrar la acusación en la Cámara (Baja)? Deberían porque fue una farsa. Fue una farsa política total", dijo a los periodistas en la Casa Blanca.El miércoles, la mayoría republicana en el Senado exoneró a Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso de los que había sido acusado en diciembre, en el tercer juicio político de un presidente en la historia de Estados Unidos.El jueves, en un acto en la Casa Blanca que definió como una "celebración", Trump se mostró eufórico por su victoria, pero también furioso, describiendo a sus oponentes demócratas como "viles" y "perversos", entre otros epítetos.El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que si su partido recupera el control de la Cámara Baja en las elecciones generales de noviembre, buscará revocar o anular el juicio político. Trump también arremetió contra la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, quien rompió en pedazos una copia de su discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso el martes después de que éste lo pronunciara. "Eso fue terrible, fue terrible, muy irrespetuoso", dijo, "y en realidad muy ilegal".Al llegar al Capitolio, Trump se había negado a darle la mano. Tras su proceso de destitución, que comenzó hace seis meses con revelaciones sobre la congelación del pago de ayuda militar estadounidense a Ucrania en el marco de presiones de Trump a Kiev para que investigara a su rival político Joe Biden, Trump quiere concentrarse en su reelección en noviembre.El viernes, envió un nuevo tuit burlón a sus oponentes demócratas, acusándolos de los problemas técnicos que enfrentaron en la primera instancia de las primarias, el lunes en Iowa.sms-ad/rsr -------------------------------------------------------------