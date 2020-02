Irán debe hacerse fuerte para poner fin a "amenazas enemigas"Teherán, 8 Feb 2020 (AFP) - El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el sábado que la República islámica debía adquirir la fuerza necesaria para espantar las "amenazas enemigas" y evitar así una guerra."Debemos hacernos fuertes y así no habrá guerra, hacernos fuertes para poner fin a las amenazas enemigas", dijo Jamenei en un discurso ante militares cuyos principales puntos fueron mencionados por la televisión pública. "No queremos amenazar a nadie", aseguró, garantizando que sus palabras tenían por fin "preservar la seguridad del país"."Nuestras fuerzas aéreas, que no tenían derecho ni capacidad de reparar partes de los aviones [antes de la revolución islámica de 1979], construyen ahora aviones", dijo Jamenei en un mensaje en Twitter en inglés."Las sanciones son literalmente crímenes, PERO pueden transformarse en oportunidades", agregó.Estados Unidos volvió a imponer sanciones económicas a Irán tras retirarse del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní en mayo de 2018. Como respuesta a estas sanciones, Irán dejó de cumplir algunos de los compromisos de este pacto internacional firmado en 2015 en Viena con China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Alemania.Más allá de estas sanciones, las tensiones entre Irán y Estados Unidos han aumentado después de que un general iraní muriera en un ataque con drones estadounidenses en Irak. Teherán respondió bombardeando bases iraquíes que albergan a tropas estadounidenses, ataques en los que no hubo que lamentar muertos.amh/dv/dr/bl/pc