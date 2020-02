Dos muertos y unos 20 desaparecidos en una mina en ZimbabueHarare, 6 Feb 2020 (AFP) - Dos mineros ilegales murieron y otros 20 resultaron desaparecidos el jueves después del derrumbe de un pozo en una mina de oro en el centro de Zimbabue, informó el periódico estatal The Herald.El accidente ocurrió en la noche del miércoles en la mina de oro Globe and Phoenix, en la ciudad de Kwekwe (centro).Los rescatistas encontraron dos cadáveres, según un oficial de protección civil local, Fortune Mpungu, citado por The Herald. La policía no pudo ser contactada hasta el momento.Zimbabue alberga numerosos minerales en su subsuelo, entre ellos platino, diamantes, oro, carbón y cobre.Debido a la falta de trabajo --el desempleo alcanza casi 90%-- muchos hombres sobreviven trabajando en minas abandonadas o entrando ilegalmente en minas que aún se explotan.Los accidentes son frecuentes. En febrero de 2019, al menos 24 mineros ilegales murieron en el fondo de pozos abandonados e inundados por tormentas en el centro de Zimbabue. En mayo de 2019, al menos otros nueve fallecieron en explosiones en una mina de oro en Mazowe (norte).fj-bed/sst/mab/mb