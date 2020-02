SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS7 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de la Casa Blanca y se acerca a los miembros de los medios2. Plano medio Donald Trump camina hacia los periodistas3. Plano medio Donald Trump escucha la pregunta de un periodista 4. SOUNDBITE 1 - Donald Trump, presidente de EEUU (hombre, inglés, 27 seg.): "Anoche tuve una muy buena conversación con el presidente Xi y hablamos mayormente del coronavirus. Trabajan realmente duro y creo que hacen un trabajo profesional. Están en contacto con el mundo. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades, estamos trabajando juntos, pero la organización de salud está trabajando con ellos, el CDC trabaja con ellos y tuve una gran conversación anoche con el presidente Xi" "Late last night I had a very good talk with President Xi and we talked, mostly about the coronavirus. They're working really hard and I think they're doing a very professional job. They're in touch with world, the World ... World Organization, CDC also, we're working together, but World Health is working with them, CDC is working with them. I had a great conversation last night with President Xi." GINEBRA, SUIZA7 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Plano panorámico Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra6. Primer plano Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra7. Plano medio Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra 8. SOUNDBITE 2 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud (hombre, inglés, 35 seg.): "El mundo se enfrenta a una severa penuria en el mercado de equipos de protección personal. La demanda es hasta 100 veces más alta de lo normal, y los precios son hasta 20 veces más altos. Esta situación se ha exacerbado por el uso inapropiado generalizado de máscaras fuera de la atención al paciente. Como resultado, ahora hay reservas agotadas y atrasos de 4 a 6 meses" "The world is facing a severe disuption in the market for personal protective equipment. Demand is up to 100 times higher than normal, and prices are up to 20 times higher. This situation has been exacerbated by widespread inappropriate use of PPE (masks) outside patient care. As a result, there are now depleted stockpiles and backlogs of 4 to 6 months." HONG KONG, CHINA7 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Paneo de arriba hacia abajo alrededor de 20 personas durante el evento conmemorativo para el Dr. Li Wenliang10. Primer plano flores blancas11. Plano general personas con flores12. Plano general personas dan flores13. Primer plano personas con flores14. Plano general las personas que asistieron al monumento se vuelven para mirar una foto del Dr. Li Wenliang ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: EEUU ofrece USD 100 millones a China y otros países para luchar contra coronavirusWashington, 7 Feb 2020 (AFP) - Estados Unidos ofrecerá hasta 100 millones de dólares a China y otros países golpeados por el nuevo coronavirus para combatir la epidemia, dijo este viernes el secretario de Estado, Mike Pompeo.Washington "está preparado para gastar hasta 100 millones de dólares de los fondos existentes para ayudar a China y otros países afectados, tanto directamente como a través de organizaciones multilaterales, para contener y combatir el nuevo coronavirus" , escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado de prensa. "Este compromiso, junto a cientos de millones [de dólares] generosamente donados por el sector privado estadounidense, demuestra el fuerte liderazgo de Estados Unidos en respuesta a la epidemia", agregó Pompeo, crítico habitual de Pekín en temas de derechos humanos. El Secretario de Estado recordó que su país había "facilitado el transporte de unas 16 toneladas de equipos médicos donados al pueblo chino, incluidas máscaras, uniformes y gasas". "Un testimonio de la generosidad del pueblo estadounidense", dijo. El presidente Donald Trump había afirmado más temprano que China estaba haciendo un "trabajo muy profesional" en la lucha contra la epidemia, que ha infectado a más de 30.000 personas en China continental. De ellas, 636 han muerto, según un último informe oficial.sct-leo/cjc/dg/rsr ------------------------------------------------------------- Trump dice que China está haciendo un "trabajo muy profesional" contra el coronavirusWashington, 7 Feb 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que China está haciendo un "trabajo muy profesional" en la lucha contra la epidemia de coronavirus.Trump dijo que habló de esta crisis sanitaria con el presidente Xi Jinping durante una llamada telefónica "muy buena" la noche del jueves."Hablamos sobre todo del coronavirus. Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca. Trump dijo que Estados Unidos y China estaban "trabajando juntos" en el tema. "Creo que China hará un muy buen trabajo", apuntó.El jueves, Trump había expresado "su confianza en la fuerza y la resistencia de China en la lucha contra la epidemia del nuevo coronavirus", en un comunicado de la Casa Blanca. La epidemia de neumonía viral, que apareció en la provincia de Hubei, infectó a 31.161 personas en China continental, de las cuales murieron 636, según el último informe oficial. En el resto del mundo, se han confirmado 240 casos en una treintena de países y territorios.En Estados Unidos, fueron confirmados doce casos.sms-dax-la/ad/rsr