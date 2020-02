Con testimonio de herido y reacción del primer ministro ///Milán, 6 Feb 2020 (AFP) - Dos maquinistas murieron y unas 30 personas resultaron heridas al descarrilar este jueves un tren de alta velocidad que realizaba el trayecto entre Milán (norte) y Salerno (sur) a la altura de la ciudad de Lodi, en el norte de Italia, anunciaron los bomberos y fuentes gubernamentales.El accidente se produjo a primera hora de la mañana, en una zona rural a unos 50 km de Milán, la capital económica de Italia. Las dos personas fallecidas son los maquinistas del tren de alta velocidad, según el delegado del gobierno en Lodi, Marcello Cardona.Dos helicópteros, centenares de bomberos, polícias, ambulancias y equipos de rescate acudieron al lugar rápidamente para rescatar a las víctimas. El tren transportaba unas 30 personas y prácticamente todas fueron hospitalizadas, aunque la mayoría sufrió heridas muy leves. En este momento y según Cardona, no se teme por la vida de ninguno de los heridos."Podría haber sido algo mucho más grave", dijo el responsable.Al parecer, la locomotora del tren descarriló y chocó contra un vagón de mercancías en una vía paralela y después se empotró en un edificio de los servicios ferroviarios situado a unas decenas de metros.Las primeras imágenes del accidente muestran a la locomotora separada del resto del tren y destrozada tras el choque con el edificio, el primer vagón volcado y el resto, intactos. - Pasajeros "sacudidos" - Varios testigos citados por la cadena de televisión de información Rainews 24 dijeron que se habían sentido sacudidos durante 60 segundos como si estuvieran en una montaña rusa."Pensé que nos íbamos a matar. Todavía no logro describir ni entender lo que pasó. El tren iba muy rápido y de repente se escuchó un ruido muy fuerte. Un estruendo", contó al diario local una de las víctimas, un joven de 21 años, quien se encuentra hospitalizado en Piacenza."Estamos muy tristes por las víctimas, los dos maquinistas. Queremos manifestar nuestra solidaridad con las familias. Sobre las causas del accidente no podemos por ahora adelantar nada", declaró por su parte el jefe de gobierno Giuseppe Conte. Cardona refutó las informaciones que apuntaban que los servicios de rescate habían llegado tarde al lugar. "Los servicios de emergencia llegaron en un margen de tiempo normal teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno campo. Los bomberos han hecho un trabajo extraordinario", dijo.Respondiendo a una pregunta sobre un posible problema provocado por una reparación realizada durante la noche, el responsable aseguró que "el mantenimiento de las vías se realiza continuamente y es prematuro asociar este accidente a las tareas de mantenimiento" de la línea.La compañía pública ferroviaria Ferrovie dello Stato (FS) indicó por su parte que este accidente "cuyas causas deben aún determinarse", provocó una interrupción de la circulación en la vía de alta velocidad Milán-Bolonia, que finalmente fue desviada por otro trayecto, y retrasos en los desplazamientos por tren en la zona.pho-cco-fio-fka/bl/me/zm -------------------------------------------------------------