Yokohama, Japón, 5 Feb 2020 (AFP) - Unas 3.700 personas de decenas de nationalidades se encuentran, por al menos 14 días, en cuarentena a bordo de un crucero en Japón tras la confirmación de al menos 10 casos de contagio del nuevo coronavirus.Las autoridades decidieron realizar pruebas para detectar eventuales casos de contagio en el "Diamond Princess", que llegó el lunes por la noche a la Bahía de Yokohama, cerca de Tokio, luego de que confirmó en Hong Kong neumonía viral a una persona que estuvo en el barco.El ministro de Salud japonés, Katsunobu Kato, declaró a los periodiostas que se tomaron pruebas de 273 ocupantes del barco. Actualmente se dispone de los resultados analíticos de 31 de estas muestras, de las cuales 10 han sido positivos.Las diez personas que dieron positivo fueron desembarcadas el miércoles temprano. "Hicimos que desembarcaran y, con la ayuda de guardacostas, los enviamos a centros médicos", dijo Kato.Las pruebas se realizaron a quienes presentaban síntomas sospechosos, a los que habían desembarcado durante la escala en Hong Kong y a quienes tuvieron contacto con el pasajero infectado.El resto de pasajeros y miembros de la tripulación quedaron a bordo en cuarentena de 14 días que, según consenso médico, es el periodo de incubación del coronavirus, agregó el ministro.Según el operador del crucero, Princess Cruises (sociedad del grupo estadounidense Carnival Corp), la mitad de los 2.666 pasajeros del "Diamond Princess" son japoneses. Kato precisó luego que estaban a bordo ciudadanos de 56 países. - Confinados en sus cabinas - Los pasajeros recibieron la orden de permanecer confinados en sus cabinas durante la cuarentena para evitar infecciones adicionales."Hasta ayer (martes), se podía pasar tiempo en los espacios comunes y hacer actividades, como jugar al ping-pong. Pero desde esta mañana, no se nos permite dejar nuestras habitaciones", declaró un pasajero japonés a la cadena de televisión NHK."Traté de ir al restaurante para desayunar, pero me dijeron: 'Por favor, coma en su habitación. Así que esperé el servicio a la habitación, pero todavía no ha llegado", agregó."¿Qué voy a hacer durante 14 días en una cabina? Solo mirar el mar", manifestó una pasajera a TV Asahi.Princess Cruises aseguró que el barco se alejaría de las costas japonesas para "cumplir operaciones marítimas habituales", antes de acercarse de nuevo al puerto de Yokohama para "el abastecimiento de alimentos y otros suministros". - Caso similar en Hong Kong - Mientras tanto, los 1.800 ocupantes de otro crucero, el "World Dream", también fueron retenidos este miércoles por las autoridades locales para someterlos a pruebas médicas, luego de que se detectaron tres casos de coronavirus en recientes pasajeros."Ningún pasajero o miembro de la tripulación está autorizado a desembarcar" hasta que las autoridades sanitarias den su visto bueno, explicó Leung Yiu-hong, un responsable sanitario hongkonés.Más de 20 países han identificado casos confirmados de infección por el nuevo coronavirus. La enfermedad mató a 490 personas en China continental, según el balance nacional diario difundido este miércoles por las autoridades chinas, que también dieron cuenta de más de 24.000 contagios.La epidemia llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una emergencia sanitaria mundial.Varios países, entre ellos Japón, impusieron restricciones de viaje hacia China, donde las autoridades aplican medidas drásticas para tratar de contener la propagación del virus, con el confinamiento de ciudades enteras.En territorio japonés fueron confirmados 23 casos hasta ahora, incluidas personas evacuadas de Wuhan (centro de China), epicentro de la epidemia. Esa cifra no incluye a los diez contagiados a bordo del "Diamond Princess".Japón ya repatrió a 565 de sus ciudadanos de Wuhan en tres aviones que envió la semana pasada. Está previsto un cuarto vuelo y se analiza la posibilidad de evacuar a extranjeros, principalmente cónyuges chinos de japoneses.burs-etb/uh/cf/mis/zm -------------------------------------------------------------