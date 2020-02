El mandatario afirmó que “no es verdad que no tenemos un plan. No lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas y estamos jugando al póker y no con chicos”, indicó en diálogo con estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París. No obstante adelantó que el 12 de febrero su ministro de Economía Martín Guzmán “va a explicar todo lo necesario para que todos entiendan de qué se trata para hacer sostenible la deuda”.