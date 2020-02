El próximo miércoles a las 17:00 se disputará el encuentro de la vigésimo tercera jornada de la Ligue 1, el cual enfrentará a Saint Etienne y a Marsella en el Estadio Geoffroy Guichard.

AS Saint Etienne llega a la vigésimo tercera jornada con las ganas de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra FC Metz en el partido anterior por un resultado de 3-1. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en ocho de los 22 encuentros jugados hasta la fecha en la Ligue 1, con una racha de 25 goles a favor y 35 en contra.

En el lado de los visitantes, Olympique de Marsella se tuvo que conformar con un empate 0-0 frente a FC Girondins Burdeos durante su último encuentro, de modo que llega al partido con la ilusión de recuperar puntos que se le quedaron en el camino. De los 22 partidos que ha jugado en esta temporada de la Ligue 1, Olympique de Marsella ha ganado en 12 de ellos con una cifra de 30 tantos a favor y 21 en contra.

Como local, AS Saint Etienne ha vencido cuatro veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado cuatro veces en 11 partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. A domicilio, Olympique de Marsella ha ganado cinco veces y ha empatado cuatro veces en sus 11 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con AS Saint Etienne para llevarse la victoria.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Estadio Geoffroy Guichard, obteniendo como resultado cinco derrotas y ocho empates a favor de AS Saint Etienne. A su vez, los locales llevan un total de tres partidos seguidos invictos frente a este rival en la Ligue 1. El último enfrentamiento entre Saint Etienne y Marsella en esta competición se jugó en septiembre de 2019 y concluyó con un resultado de 1-0 para los visitantes.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, podemos ver que Olympique de Marsella se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de 15 puntos. El equipo de Claude Puel se sitúa en el decimoquinto puesto con 28 puntos en el casillero. Por su parte, Olympique de Marsella tiene 43 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.