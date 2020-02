Amplía con declaraciones y mención nota ///Berlín, 3 Feb 2020 (AFP) - El presidente argentino, Alberto Fernández, instó este lunes en Berlín junto con la canciller alemana, Angela Merkel, a "materializar" el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que aún debe ser ratificado por los parlamentos de los países miembros.Tras recordar que había conocido a Merkel en una reunión en Viena entre la UE y el Mercosur en 2005, Fernández aseguró que ese "es el camino que tenemos que seguir fortaleciendo y ver de qué modo lo podemos materializar".Alcanzado en junio de 2019, tras 20 años de negociaciones comerciales, el acuerdo todavía debe someterse a revisión jurídica antes del visto bueno de los países europeos a la firma formal, lo que no será antes de finales de este año, según responsables europeos del ejecutivo anterior.Después de la firma formal, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente tras el visto bueno de la Eurocámara. A continuación, para la aplicación final se necesita la ratificación de los parlamentos nacionales de todos los países.En su primera gira a Europa tras asumir la presidencia en diciembre pasado en una Argentina en profunda crisis, Fernández se reunió en Berlín con empresas inversoras en Argentina, para repasar "todos los temas pendientes y las alternativas". "Yo quedé muy contento y muy satisfecho con esa reunión y me da la impresión por lo que me han transmitido que lo mismo sintieron ellos".Fernández lanzó también un mensaje a favor del multilateralismo. Con su anfitriona, dijo, compartimos "nuestra preocupación por los organismos multilaterales y por la relación multilateral, donde nosotros creemos que es donde el mundo debe encontrarse".Merkel, por su parte, aseguró que iban a hablar "de la situación en general de la región porque América Latina conoce algunas situaciones políticas difíciles"."Es una alegría y un honor recibirle esta noche", dijo Merkel, que "celebró" que el presidente argentino "haya venido a nuestro país en su primer viaje a Europa" y que "haya venido a Europa tan rápido", después de asumir la presidencia en diciembre. - Alemania, un modelo para Argentina - Alemania, dijo el mandatario, "es el modelo que nosotros miramos muy de cerca, porque sabemos que ha sido el motor de la gran unidad en la Unión Europea", antes de recordar el "estrecho vínculo" que tienen los argentinos con toda Europa.Aunque en su breve alocución a la prensa Fernández no mencionó el tema de la deuda argentina, sin duda este asunto de vital importancia para su país estará presente en la reunión de trabajo con la canciller alemana.El país sudamericano está en recesión desde mediados de 2018, con uno de los índices de inflación más altos del mundo (53,8% en 2019) y pobreza de cerca del 40%.El nuevo gobierno argentino está empeñado en una serie de negociaciones con los acreedores por la deuda externa, que representa el 91,6% del PIB.En su primera gira a Europa, que inició en el Vaticano con un encuentro con el papa Francisco, y prosiguió con encuentros con las autoridades italianas, Fernández también visitará el martes España y pondrá fin a su primera gira europea en Francia.yp-af/eg -------------------------------------------------------------