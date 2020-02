Actualiza con desarrollo de la votación demócrata, triunfo de Trump en el 'caucus' republicano y declaraciones de Bloomberg en California ///Des Moines, Estados Unidos, 4 Feb 2020 (AFP) - Con las asambleas electorales de Iowa, Estados Unidos arrancó el lunes la maratónica carrera hacia la Casa Blanca, con todas las miradas puestas en la primera votación de la interna demócrata para elegir al rival del presidente republicano Donald Trump en noviembre.Los dos favoritos, el senador de extrema izquierda Bernie Sanders y el exvicepresidente moderado Joe Biden, enfrentaban una prueba clave en este estado escasamente poblado que lanza la temporada electoral desde los años 1970, mientras un puñado de otros postulantes buscaban dejar su huella y ganar impulso en el futuro.Los "caucus", que se realizaban en casi 1.700 locaciones (escuelas, bibliotecas, iglesias), ofrecerán un panorama inicial sobre la viabilidad de los 11 demócratas aún en liza, a pesar de que en Iowa solo están en juego 41 delegados de los 1.991 necesarios para ganar la nominación presidencial partidaria en julio."Estoy muy emocionado. Apoyo a Bernie porque creo que realmente inspira a muchos jóvenes", comentó a la AFP Luke Elzinga, de 28 años. "Creo que es el mejor candidato para vencer a Trump".Sanders, que en 2016 perdió en Iowa contra Hillary Clinton, y Biden lideraban la intención de voto en Iowa, seguidos del exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y la senadora progresista Elizabeth Warren.Pero las encuestas han fluctuado y el peculiar sistema de "caucus", donde la votación no es secreta sino por declaración pública de un candidato y donde los partidarios que no consiguen que su candidato supere el umbral del 15% pueden optar por otro postulante, hacían difícil predecir un resultado.En la misma escuela secundaria de Des Moines, Rosalie Gallagher, diseñadora de interiores de 74 años, vino a apoyar a Biden y a impedir el avance de Sanders y Warren. "¡Nunca vamos a ganar con un candidato izquierdista!", aseguró a la AFP. "Si ellos ganan, los demócratas perderán. Punto".La senadora moderada Amy Klobuchar y el empresario Andrew Yang, en quinto y sexto lugar en los sondeos, esperaban superar las expectativas y proyectarse para la próxima primaria, el 11 de febrero en New Hampshire. - El juicio a Trump - Iowa suele absorber toda la atención política en Estados Unidos. Pero nueve meses antes de las presidenciales del 3 de noviembre, este ciclo electoral es todo menos normal, eclipsado por el juicio político de Trump, que se prevé termine el miércoles con la absolución del mandatario en el Senado, donde los republicanos son mayoría."Tengo un buen sentimiento sobre hoy", dijo Biden, quien, a diferencia de los senadores en la competencia, no debió pasar gran parte de las últimas dos semanas anclado en Washington asistiendo al proceso de destitución en la Cámara alta del Congreso.Los republicanos también se pronunciaron el lunes en Iowa. Como se esperaba, Trump se impuso "abrumadoramente" sobre los postulantes Joe Walsh y Bill Weld, "rompiendo todos los récords de participación", según informó el partido en ese estado en un tuit.Trump, cuyos dos hijos, Donald Jr y Eric, estaban en Iowa haciendo campaña, será seguramente confirmado como candidato en la convención nacional republicana del 24 al 27 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte.El presidente no se ha quedado de brazos cruzados. El domingo calificó a Biden de "Dormido Joe" y describió a Sanders como "un comunista", anticipando una probable línea de ataque si Sanders gana la nominación. - El voto latino - En Iowa, donde por primera vez habrá "caucus" en español, uno de cada cuatro electores potenciales son latinos, señaló la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Un récord de 32 millones de latinos estarán habilitados para votar en noviembre, superando por primera vez en número a los electores negros, según el centro de investigaciones Pew.Sanders lo sabe y el guiño al voto latino de su campaña se espera fundamental en Iowa, que dará los primeros resultados verificables de una carrera que culminará del 13 al 16 de julio en la convención del partido en Milwaukee, Wisconsin.La participación en los "caucus" es crítica.Por eso, los candidatos y sus representantes buscaban persuadir a los votantes sobre temas recurrentes hasta ahora: la atención médica, los impuestos, la corrupción en Washington. Un importante candidato demócrata que prefirió no competir en Iowa es el multimillonario Michael Bloomberg, quien ingresó a la carrera en noviembre y está cuarto a nivel nacional en los sondeos.El exalcalde de Nueva York, que invirtió más de 300 millones de dólares en publicidad, según Advertising Analytics, apuesta a una campaña nacional con énfasis en los 14 estados que votan en el "Super Martes" del 3 de marzo, entre ellos los cruciales California, Texas, Virginia y Carolina del Norte. "Oí que hoy está pasando algo en Iowa", dijo Bloomberg en un evento el lunes en Compton, California. "La población y la economía de California son las más grandes de la nación", dijo. "Estoy aquí y estoy para ganar", afirmó.elc-mlm-an-ad/lda -------------------------------------------------------------