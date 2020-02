La campaña de Bloomberg no divulgó exactamente cuánto dinero más invertiría en sus anuncios pero el candidato ya ha desembolsado más de 300 millones de dólares en espacios de radio, televisión y espacios digitales, según la firma especializada Advertising Analytics. Ello le ha dado cierto impulso en las encuestas aunque Bloomberg no está participando en las primarias tempranas como las de Iowa o Nueva New Hampshire.