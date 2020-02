Kansas City Chiefs vence 31-20 a San Francisco 49ers y gana el Super Bowl de la NFL =(Fotos)= Miami, 3 Feb 2020 (AFP) - Con otra excelente actuación del mariscal de campo Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs vencieron este domingo a los San Francisco 49ers 31-20 y se proclamaron campeones del Super Bowl 54 de la NFL.Mahomes completó 26 de 42 pases para 286 yardas y dos touchdown, que valieron para que los 'Jefes' rompieran una sequía de 50 años sin ganar un Super Bowl.El mariscal Mahomes frustró el intento de los 49ers de lograr un sexto trofeo del Super Bowl.Jimmy Garoppolo, mariscal de los 49ers, se quedó con las ganas de alcanzar un tercer anillo del Super Bowl, el primero como quarterback titular ya que los dos anteriores los logró de suplente de Tom Brady en los Patriotas.Miami acogió el Super Bowl por undécima vez, un evento que se transmite a más de 200 países en 40 idiomas.Además, luego de ocho años por primera vez se enfrentaron en un Super Bowl dos mariscales nuevos con Mahomes y Garoppolo, ya que desde el 2012 a la fecha siempre se habían estado Peyton Manning o Tom Brady.Mahomes, nombrado MVP del juego, sigue electrificando la Liga con su movilidad, potencia de brazo y gran variedad de pases.De 24 años, Mahomes vino una vez más de atrás, ya que con el marcador adverso 24-0 en el segundo cuarto frente a Houston en la Serie Divisional terminó ganando 51-31.Mahomes se convirtió en el segundo mariscal de campo más joven en ganar un Super Bowl. - Salen de atrás una vez más - Los Chiefs no pudieron completar su primera serie ofensiva comenzando el juego y los 49ers tomaron el ovoide con un ataque organizado dirigido por Garoppolo para acercarse a 30 yardas de la zona deseada.Sin embargo no lo pudieron completar pero tuvieron la opción de patear el balón para un gol de campo de Robbie Gould de 38 yardas e irse arriba 3-0.Luego de una luchada avanzada de 15 jugadas, el propio Mahomes acarreó el balón a una yarda en diagonal para un touchdown y con el extra punto del kicker Harrison Butker los 'Jefes' tomaron el control del partido 7-3.Los Kansas City tuvieron que optar después por el field goal de Butker de 31 yardas para aumentar su ventaja a 10-3.Faltando cinco minutos para el medio tiempo, San Francisco logró un touchdown que empató el partido 10-10. Garoppolo se conectó en un pase de TD con Kyle Juszczyk. El kicker Gould completó la jugada con su gol de campo.La defensa de San Francisco se cerró faltando un minuto y medio para el medio tiempo y Kansas City no pudo aprovechar su serie ofensiva.San Francisco abrió después el tercer cuarto con la alegría que dejaron en el ambiente la colombiana Shakira y Jennifer López en el show del medio tiempo y se puso al frente 13-10 con un gol de campo de Gould de 42 yardas.El conjunto californiano apretó después el acelerador cuando Raheem Mostert lanzó la pelota a la zona de anotación desde la línea de 1 yarda para irse arriba 20-10, con 2:35 restantes en el tercer cuarto.A principio del último cuarto Mahomes fue interceptado por segunda vez en el juego, en una jugada que pudo haberle costado el partido a Kansas City. - Mahomes es mucho Mahomes - Mahomes tratando de redimirse se acercó poco a poco hasta la yarda 1 (recorrió 82 yardas en nueve jugadas) y con un pase para touchdown se conectó con Travis Kelce y los 'Jefes' se acercaron 20-17.Kansas City cerró después su defensa y los chicos de San Francisco no pudieron completar su serie ofensiva con cinco minutos en el reloj.Mahomes en nada se puso a cinco yardas desde donde se conectó después con Damien Williams para un touchdown y Kansas City se fue arriba 24-20 con 2:44 minutos por jugar.Después San Francisco perdió su oportunidad ofensiva y los de Kansas anotaron otro touchdown mediante Willliams, quien corrió 38 yardas para ganar finalmente el partido 31-20.meh/cl -------------------------------------------------------------