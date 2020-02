NUEVA YORK - López y Shakira triunfan como las primeras artistas latinas en encabezar el espectáculo del Super Bowl. La presentación fue alegre, sensual y exhuberante con éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Jenny From the Block”, “On the Floor”, “Love Don’t Cost a Thing” y “Let’s Get Loud”. La hija de Lopez acompañó a su madre en el escenario y también tuvieron como invitados a J Balvin y Bad Bunny. López lució una capa con los colores de Puerto Rico para el Super Bowl. Por David Bauder. 420 palabras. ENVIADO. Con ESP-MUS SUPER BOWL-JENNIFER LOPEZ, ESP-CEL SUPER-BOWL-CELEBRIDADES