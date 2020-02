"Estamos haciendo la evaluación y quién no quisiera volver, porque los procesos que me siguen felizmente ninguno es de corrupción", dijo. "Además los procesos que me siguen son totalmente ilegales", agregó el exmandatario alegando que la Asamblea Legislativa boliviana acaba de aceptar su renuncia y que antes de eso no se le podía llevar a un juicio ordinario.