"Fue un gran comienzo de temporada ganar aquí, me sentí en gran forma en la contrarreloj y también en la (quinta) etapa del Colorado, que me sirvió para mantener el maillot de líder. Todo el trabajo del equipo fue muy bueno. No me sentí ganador después de la contrarreloj, sólo cuando pasé la llegada, porque en una carrera puede pasar cualquier cosa", dijo el campeón.