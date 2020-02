SHOTLIST EL CAIRO, EGIPTO1 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general del presidente palestino Mahmud Abas mostrando mapas históricos de los territorios palestinos desde 19672. Plano medio del presidente palestino Mahmud Abas mostrando mapas históricos de los territorios palestinos desde 19673. Plano medio del presidente palestino Mahmud Abas mostrando mapas históricos de los territorios palestinos desde 19674. Plano general del presidente palestino Mahmud Abas hablando durante la reunión 5. SOUNDBITE 1 - Mahmud Abbas, presidente palestino (hombre, árabe, 16 seg.): "Simplemente diciendo que Jerusalén no será parte de Israel, no aceptaré esta solución. No lo aceptaré de ninguna manera y no quedará escrito en mi historia o en la de mi país que vendí Jerusalén." 6. Plano general del presidente palestino Mahmud Abas hablando con el secretario general de la Liga Árabe Ahmed Aboul Gheit a su llegada a la reunión7. Plano medio del presidente palestino Mahmud Abas hablando con el secretario general de la Liga Árabe Ahmed Aboul Gheit a su llegada a la reunión8. Zoom out del presidente palestino Mahmud Abas hablando con el secretario general de la Liga Árabe Ahmed Aboul Gheit a su llegada a la reunión BAQA AL-GHARBIYA, ISRAEL1 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano general de árabes israelíes protestando contra el plan de paz de Donald Trump10. Plano general de árabes israelíes con banderas palestinas protestando contra el plan de paz de Donald Trump11. Plano general de manifestantes con un letrero en inglés, árabe y hebreo en contra del plan de Trump12. Plano medio de manifestantes con un letrero contra el plan de Trump13. Primer plano de un letrero contra el plan de Trump14. Plano medio de manifestantes gritando consignas y sosteniendo banderas palestinas15. Plano medio de manifestantes gritando consignas y sosteniendo banderas palestinas16. Plano general de manifestantes gritando consignas y sosteniendo banderas palestinas ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La Liga Árabe rechaza el plan de Trump para Oriente Medio (comunicado)El Cairo, 1 Feb 2020 (AFP) - La Liga Árabe anunció el sábado que rechaza el plan para resolver el conflicto israelopalestino anunciado esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump, por considerar que es "injusto" para los palestinos.La organización, que reunió el sábado a los ministros de Relaciones Exteriores en El Cairo, indicó en un comunicado que "rechaza el 'acuerdo del siglo' estadounidense-israelí dado que no respeta los derechos fundamentales ni las aspiraciones del pueblo palestino".Asimismo, anunció que los dirigentes árabes han prometido que "no cooperarán con la administración estadounidense para implementar este plan".Los países integrantes de la Liga insisten en que la única solución es la de dos Estados, basada en las fronteras de 1967, y en la que los palestinos tendrían como capital Jerusalén Este.El plan estadounidense propone que Jerusalén sea una ciudad indivisible, como pretende Israel, que controla la ciudad, y además permite la anexión del Valle del Jordán.str-mon/mz/dr/mdz/gk/af/bl/mis ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Presidente palestino rompe "todas las relaciones" con Israel y EEUUEl Cairo, 1 Feb 2020 (AFP) - El presidente palestino, Mahmud Abas, anunció el sábado la ruptura de "todas sus relaciones", incluida la seguridad, de la Autoridad Palestina con Israel y Estados Unidos, en una reunión extraordinaria de la Liga Árabe en El Cairo para analizar el plan de Donald Trump para la región."Les informamos que no habrá ningún tipo de relación con ustedes (los israelíes) ni con Estados Unidos, ni siquiera en materia de seguridad, a la luz" del plan estadounidense que "viola los acuerdos de Oslo", firmados con Israel en 1993, dijo el presidente de la Autoridad Palestina en El Cairo.Abas, que aseguró que le había enviado el mensaje al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a Israel "a que asuma sus responsabilidades en tanto que potencia ocupante" de los territorios palestinos.Los palestinos "tienen el derecho de mantener su lucha legítima por medios pacíficos para poner fin a la ocupación", agregó.El plan estadounidense, presentado el martes por Trump y que prevé en particular la anexión de partes de la Cisjordania ocupada por Israel, suscitó la aprobación de muchos israelíes pero la indignación de los palestinos.Entre los numerosos puntos sensibles del proyecto figura la anexión por Israel de las colonias implantadas en Cisjordania ocupada desde 1967, en particular en el valle del Jordán, que debe convertirse en la frontera oriental de Israel.La ONU considera que las colonias instaladas en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967 son ilegales y buena parte de la comunidad internacional considera que son un gran obstáculo para la paz.Aunque la colonización de Cisjordania ocupada ha tenido lugar durante todos los gobiernos israelíes desde 1967, se aceleró en los últimos años bajo el impulso de Netanyahu y de su aliado en Washington, Trump.ms/sw/mdz/bl/af/mis -------------------------------------------------------------