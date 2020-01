Actualiza número de casos confirmados y añade personas en observación por posibles síntomas de contaminación ///Wuhan, China, 31 Ene 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el jueves la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China que ya dejó un saldo de 213 personas muertas y casi 10.000 casos confirmados de contaminación."Declaro la epidemia una emergencia de salud pública de alcance internacional", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, luego de una reunión en Ginebra."Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (...) No significa desconfianza con China", añadió el funcionario.La entidad quedó en el centro de la controversia ya que la semana pasada había mantenido una reunión en la que evitó adoptar la declaración de emergencia y apenas consideró que la amenaza era "elevada".El jueves, el jefe de la OMS apuntó que la entidad no apoya la restricción de los viajes hacia o desde China. "La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción" de viajes o comercio, apuntó.El viernes, sin embargo, un balance actualizado emitido por las autoridades chinas dejó en evidencia que la situación mantiene su tendencia al agravamiento, con 42 nuevas víctimas fatales en la provincia de Hubei en apenas una jornada.Inicialmente La Comisión Nacional de Salud había anunciado unos 1.200 nuevos casos confirmados de contaminación, aunque posteriormente mencionó que serían en realidad casi 2.000.De acuerdo con las autoridades sanitarias, 102.000 personas están en observación, con posibles síntomas de contaminación.Este nuevo balance sugiere que el registro diario de decesos continúa creciendo de forma marcada, a pesar de las medidas de alcance sin precedentes que fueron adoptadas en toda la región de Hubei hace una semana.Numerosos países no están listos para lidiar con la epidemia, advirtió previamente el Consejo de Supervisión de Preparación Global (GPMB), un organismo internacional de monitoreo con sede en Ginebra.Si bien la gran mayoría de los casos está en China, principalmente en la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan, otros 18 países, según la OMS, han declarado los casos, con mayor frecuencia en personas que llegan de China. - Contaminación local - En Estados Unidos una mujer contagió a su marido con el nuevo coronavirus chino en el estado de Illinois, el primer caso de transmisión local registrado en el país, anunciaron este jueves las autoridades sanitarias. El paciente, que no viajó al país asiático, se encuentra en situación "estable" pero complicada por algunos problemas de salud previos, dijo por su lado Jennifer Layden, la directora médica estatal.Este último caso lleva a seis el número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. El número de pacientes contagiados en China continental, muy por encima de las 5.327 personas infectadas en 2002 y 2003 por el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo). Hace casi 20 años ese coronavirus dejó un saldo de 774 muertos en el mundo, 349 de ellos en China.Wuhan, una metrópolis de 11 millones en el centro de China, está en cuarentena y aislada del mundo desde hace una semana, así como casi toda la provincia de Hubei.Los 56 millones de personas que viven en la zona aislada no pueden salir de la región. Entre ellos hay miles de extranjeros. - Japoneses evacuados contagiados - Un crucero italiano con 7.000 personas a bordo quedó en cuarentena en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, por casos sospechosos de coronavirus a bordo. Las pruebas preliminares a una pasajera china descartaron la presencia de la infección.Los exámenes realizados por los especialistas del hospital romano Spellanzani "arrojaron resultado negativo", precisó una fuente del ministerio de Salud, por lo que los 6.000 turistas a bordo que lo deseen pueden desembarcar, adelantaron fuentes de prensa locales. Estados Unidos y Japón fueron los primeros países en evacuar el miércoles a una parte de sus ciudadanos. En la madrugada del viernes un avión francés despegó de la ciudad de Wuhan con unos 200 pasajeros a bordo.Esas personas evacuadas permanecerán aisladas durante 14 días en un centro de vacaciones especialmente preparado en el sur de Francia, próximo de la ciudad de Marsella, para la realización de exámenes.Otros países tienen previsto dispositivos parecidos: Italia anunció el envío de un avión el jueves, España dijo que la evacuación se realizaría "en las próximas horas" y Berlín prevé la evacuación de unos 90 alemanes en "los próximos días". Canadá también fletará un avión.De los 195 estadounidenses que llegaron el miércoles a una base militar en California, ninguno presentaba síntomas del virus. Todos permanecerán en aislados durante 72 horas.En cambio, en Japón, de los 206 repatriados, tres estaban infectados, que se suman a los otros ocho casos ya registrados previamente. "Una de las tres personas que dieron resultado positivo ya ha desarrollado los síntomas, pero no las otras dos", dijo el ministro de Salud, Katsunobu Kato.Varias transmisiones entre humanos fueron registradas en tres países, además de China: Alemania, Japón y Vietnam.Gobiernos y empresas están aumentando sus medidas a contrarreloj para intentar frenar la propagación de la epidemia.Varias compañías aéreas, como British Airways, Lufthansa, Iberia, Air France o la indonesia Lion Air, anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia China continental.Las autoridades de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos desaconsejaron a sus ciudadanos viajar al país. Y el jueves, Rusia anunció que iba a cerrar su frontera con el gigante asiático.El ministro de Salud israelí anunció el jueves la prohibición para todos los vuelos provenientes de China a causa de la epidemia del nuevo coronavirus.Grandes empresas como Toyota, IKEA, Starbucks, Tesla, McDonald's y el gigante tecnológico Foxconn decidieron suspender de forma temporal su producción o cerrar sus tiendas en China.burs-dma/gle/kma/es-jz/eg/ahg -------------------------------------------------------------