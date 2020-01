Repite con mención video ///Bogotá, 31 Ene 2020 (AFP) - El presidente de Colombia, Iván Duque, descartó este jueves el ofrecimiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de restablecer relaciones consulares para tratar el caso de la exsenadora Aída Merlano, prófuga de la justicia y detenida en Caracas."Vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios, por la constante violencia que hay por parte de la dictadura", declaró el mandatario al término de una visita al Parque Nacional Natural Serranía de Chibiriquete, la mayor área protegida de la Amazonía.Duque recordó que fue Maduro quien rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019, tras el fallido intento del opositor Juan Guaidó de ingresar a Venezuela alimentos y medicinas donadas por Estados Unidos a través de la frontera binacional.El gobierno colombiano secunda a Estados Unidos en su ofensiva diplomática y económica para sacar al líder chavista del poder, por considerar que su reelección fue fraudulenta."Fue el dictador el que los expulsó (a los diplomáticos) y el que rompió las relaciones, que ahora no venga a presentarse como una palomita. Él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia", replicó Duque.Más tarde, Maduro acusó a su homólogo de bloquear la extradición de Merlano, condenada a 15 años de prisión en Colombia por comprar votos en las elecciones generales de 2018, para evitar un "escándalo inaguantable" que salpicaría a la "clase política colombiana".La administración de Duque "no quiere la extradición de esta senadora (…) ¿Será que favorecieron su fuga de Colombia para que no declarara todo lo que ella sabe?", se preguntó el mandatario socialista en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.El líder chavista afirmó que la dirigente lo está "contando todo". El presidente colombiano "va a quedar sorprendido", ironizó.El miércoles, Maduro ofreció a Duque restablecer las relaciones consulares para tratar el caso de la excongresista colombiana.Merlano protagonizó en octubre una espectacular fuga mientras asistía a una consulta odontológica en Colombia, pero fue recapturada el lunes en el estado venezolano de Zulia (oeste) y recluida en la sede del servicio de inteligencia (Sebin).La justicia venezolana acusó a Merlano de asociación para delinquir, usurpación de identidad y uso de documento falso. En un principio, Duque habló de tramitar la extradición de Merlano con el opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela junto con medio centenar de países, lo que Maduro tachó de "ridiculez".Pero en su reciente declaración, el mandatario colombiano pidió la "deportación" de la exsenadora de 39 años. "Lo que corresponde es que Aida Merlano sea deportada para que se le aplique en Colombia todo el peso de la ley. Es una delincuente y los colombianos esperamos llegue a nuestro país y que sea juzgada y sancionada", indicó. Según el presidente Maduro, hay más de 30 colombianos detenidos en Venezuela cuya situación legal está en el limbo.Pese al reconocimiento internacional, Guaidó no ejerce control alguno sobre los poderes públicos ni la Fuerza Armada venezolana, principal sostén de Maduro.lv/vel/yow/atm/dga -------------------------------------------------------------