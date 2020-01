"Ahora sé lo que siente nuestro amado presidente Andrés Manuel [López Obrador] al ser atacado por su misma gente" (sic), habría declarado la reconocida activista y actriz mexicana Yalitza Aparicio según un meme que ha sido compartido más de 40.000 veces en redes sociales desde febrero de 2019. Sin embargo, el equipo de verificación de la AFP no encontró registros de tales declaraciones y la propia oaxaqueña declaró en una entrevista exclusiva: "No, no lo dije".