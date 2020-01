A diferencia de las lesiones físicas, como quemaduras y pérdida de extremidades, el traumatismo craneoencefálico no es evidente y es difícil de diagnosticar. El impacto pleno _ físico y psicológico _ pudiera no ser claro durante algún tiempo, y varios estudios han mostrado el vínculo entre las lesiones cerebrales traumáticas y los problemas de salud mental. No se les puede restar importancia y calificarlas como “dolores de cabeza”, la frase que utilizó el presidente estadounidense Donald Trump al decir que las heridas sufridas por los soldados en Irak no eran necesariamente graves.