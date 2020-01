"El atletismo es un deporte universal y equitativo, todo el mundo tiene las mismas posibilidades para expresarse en función de sus aptitudes motrices y ahora nos encontramos con un elemento que no hace que las cosas sean iguales. Me parece una pena que World Athletics no dé una directiva para mantener este principio", explicó a la AFP el director técnico nacional del atletismo francés Patrice Gerges.