Nueva York, 30 Ene 2020 (AFP) - Waad al-Kateab, la directora de la película siria nominada al Óscar "Para Sama", protestó el jueves frente a la sede de la ONU para denunciar los bombardeos de hospitales en su país devastado por la guerra."¡Vergüenza, ONU; vergüenza (secretario general Antonio) Guterres; vergüenza!", gritó la cineasta, cuyo documental autobiográfico sobre su vida en Alepo bajo sitio disputará los premios de la Academia este año.Dirigiéndose a una decena de manifestantes de la ONG Médicos por los Derechos Humanos, Waad al-Kateab leyó mensajes de los doctores que testifican los daños causados por el bombardeo de hospitales en zonas de Siria controladas por rebeldes.Grupos de defensa de los derechos humanos acusan a aviones de guerra rusos de atacar los hospitales y clínicas médicas y de apoyar a fuerzas del gobierno que intentan retomar el control de Idlib, último gran feudo rebelde.En agosto, la ONU abrió una investigación interna sobre algunos de los ataques, que Moscú niega haber llevado a cabo.Se esperaba que la investigación estuviese lista a fines de enero, pero ha sido aplazada a mediados de marzo.Waad al-Kateab se inquieta de que nunca sea publicada, lo cual llevaría a "más desinformación en vez de a contar la verdad sobre lo que está sucediendo en Siria".Dijo que no confía en la ONU y en Guterres, y que la organización está "ayudando" a la ofensiva del presidente Bashar al Asad en el noroeste de Siria."Deben aceptar su responsabilidad. Son la ONU. No deberían tomar partido y ayudar al régimen de Asad", dijo la cineasta, basada en Londres.Rusia usa regularmente su veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para vetar resoluciones sobre Siria. Ha limitado el alcance de la investigación. Al menos 60 hospitales y unidades médicas han sido atacadas desde abril pero la investigación se refiere solo a siete, según el diario The New York Times.