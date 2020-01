Era éste justamente el argumento de la defensa: "Para nosotros el cardenal no tiene que denunciar un crimen en lugar de un hombre que no es incapaz de hacerlo. Esto no es razonable porque toda la jerarquía del clero y todos los parientes de las víctimas podrían ser procesados", había declarado uno de sus abogados, Jean-Félix Luciani.