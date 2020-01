Evo Morales otorgó un poder a su abogado para ser inscrito como diputado o senador del MAS en las elecciones en Bolivia

Sobre el ex presidente pesa una una orden de captura emitida por la Fiscalía boliviana por los cargos de sedición y terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones del 20 de octubre en el país. No obstante, no hay sentencia sobre ninguno de estos delitos