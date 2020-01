El alemán, que ha ganado ya tres títulos de Masters 1000 (Roma 2017, Canadá 2017 y Madrid 2018) y se impuso en el Masters de fin de temporada en Londres en 2018, no había superado nunca los cuartos de final en uno de los grandes torneos. No obstante, cree que el hecho de alcanzar por fin, a sus 22 años, las semifinales de un Grand Slam, no es todavía "el día más bonito de mi vida".