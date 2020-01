SHOTLIST CIUDAD DEL CABO, WESTERN CAPE, SUDÁFRICA21 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Primer plano de un pingüino en muda picándose las alas2. Plano medio de un pingüino en muda picándose las alas3. Plano medio de un pingüino en muda picándose las alas sobre una roca4. Paneo de izquierda a derecha de un pingüino en muda picándose las alas junto a la costa5. Plano general de pingüinos en la costa6. Primer plano de pingüinos en una roca 7. SOUNDBITE 1 - Dr Allison Kock, bióloga marina (mujer, inglés, 28 seg.): "Durante la fase de muda no pueden entrar al agua, no pueden escapar al agua así que es una fase muy sensible para ellos. Es una fase muy importante para ellos, no se están alimentando por ahora porque no pueden entrar al agua. Durante todo el año, es importante mantener la distancia pero los pingüinos que están mudando están especialmente bajo mucho estrés porque no pueden ir a alimentarse. " "During the molting phase they are not able to go into the water, they are not able to get away and escape into the water so its a very sensitive phase for them. It's a very important phase for them, they are not feeding at this time because they can't go into the water. So You know again, all year round it's important to keep your distance but moulting penguins are specifically under a lot of stress because they can't go and feed." 8. Plano de apoyo: Primer plano de pingüinos picándose las plumas entre ellos 9. Plano medio de turistas tomando fotos de los pingüinos10. Plano medio de turistas tomando fotos de los pingüinos11. Plano general de pingüinos caminando en la playa12. Plano general penguins walking to water, swimming in on Boulders Beach