Actualiza con llamado de la OMS. Primeras evacuaciones de extranjeros ///Wuhan, China, 29 Ene 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó este miércoles al "mundo entero a actuar" en la lucha contra el nuevo coronavirus, que ya costó la vida a más de 130 personas e infectó a casi 6.000, superando la cifra de enfermos provocada por el SRAS hace casi 20 años."El mundo entero tiene que actuar", indicó Michael Ryan, jefe del Programa de urgencias de la OMS, ante periodistas en Ginebra.El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, tuiteó que "la mayoría de los más de 6.000 casos del nuevo #coronavirus se encuentran en China -solamente el 1%, es decir 68 casos, fueron registrados al día de hoy en otros 15 países".Sin embargo, debido al "riesgo de propagación global" Ghebreyesu convocó al Comité de urgencia, para determinar si "la epidemia actual constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional" añadió. - Evacuaciones - Entretanto varios países comenzaron a evacuar a sus ciudadanos bloqueados --junto con 56 de millones de chinos-- en la ciudad de Wuhan y la mayor parte de la provincia de Hubei, rodeada por un cordón sanitario desde el 23 de enero, en un intento de las autoridades de contener la epidemia. Un avión con 206 japoneses a bordo aterrizó en Tokio este miércoles. "Ya no podíamos circular libremente (...) El número de enfermos empezó a aumentar rápidamente y daba miedo", dijo al llegar Takeo Aoyama, empleado de la siderúrgica Nippon Steel.A falta de marco legal, las autoridades japonesas no podrán poner en cuarentena a los repatriados y les pidieron que se queden en casa durante dos semanas.Un avión enviado por Estados Unidos aterrizó en una base militar de California el miércoles también con unas 200 personas a bordo, entre ellas personal de su consulado local. Los evacuados fueron recibidos por personal con trajes de protección por riesgo biológicoEntretanto casi 600 ciudadanos europeos quieren ser repatriados desde China, anunció la Comisión Europea, que recomendó a su personal no viajar a ese país.Dos aviones franceses fletados por la UE repatriarán a unos 350 europeos.Australia, que también está estudiando una evacuación, podría poner a los repatriados en cuarentena en la Isla de Navidad (Índico), donde normalmente aguardan los solicitantes de asilo.Signo de la gravedad de la situación es que varias compañías aéreas suspendieron este miércoles sus vuelos hacia China continental como medida de precaución.British Airways, Lufthansa o la indonesia Lion Air, entre varias, anunciaron que suspendieron todos sus vuelos hacia China continental. El Reino Unido, como Estados Unidos y Alemania, desaconsejan a su ciudadanos viajar a China. Londres además anunció que aislará 14 días a quienes lleguen desde Wuhan.Wuhan, donde está prohibida la circulación de vehículos no indispensables, lleva días pareciendo una ciudad fantasma. "Es el primer día que salgo desde que empezó el aislamiento, pero no tenía opción, tenía que comprar comida", dijo a la AFP uno de los pocos peatones en las calles.En el resto del país, donde las vacaciones del Año Nuevo chino se prorrogaron hasta el 2 de febrero, la mayoría de habitantes han abandonado centros comerciales, cines y restaurantes. - Consecuencias deportivas y económicas - Este miércoles fueron suspendidas las pruebas en China del Mundial de esquí alpino, previstas para febrero. Además, la selección femenina china de fútbol fue puesta en cuarentena en un hotel de Brisbane (Australia), donde se disputarán las eliminatorias para los Juegos Olímpicos.Científicos del instituto Doherty en Australia lograron replicar en laboratorio al nuevo coronavirus, una etapa crucial para crear una vacuna, lo que tardaría meses.El coronavirus también tiene consecuencias económicas.El gigante estadounidense Apple reconoció problemas en su cadena de producción china y el fabricante de automóviles japonés Toyota anunció que prorrogará una semana la suspensión de la producción en sus tres plantas en China hasta el 9 de febrero.Asimismo, la multinacional de origen sueco Ikea (mobiliario) anunció desde Estocolmo el cierre de la mitad de sus tiendas en el gigante asiático.