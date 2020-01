SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA28 DE ENERO DE 2020FUENTE: COLOMBIAN JUSTICE MINISTRYCRÉDITO OBLIGATORIO EN PANTALLA: COLOMBIAN JUSTICE MINISTRYRESTRICCIONES: NO RESALE 1. Margarita Cabello, Colombian Minister of Justice 2. SOUNDBITE 1 - Margarita Cabello, Colombian Minister of Justice (16 segundos en español): "Las relaciones diplomáticas con el regimen dictatorial de Nicolas Maduro están rotas. Entonces en principio, cualquier tipo de relación tendrá que ser con el presidente reconocido por Colombia (Juan Guaido)." CARACAS, VENEZUELA28 DE ENERO DE 2020FUENTE: VTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. Nicolás Maduro , President of Venezuela 4. SOUNDBITE 2 - Nicolás Maduro , presidente de Venezuela (25 segundos en español): "El día de hoy me reí mucho y voy a tratar de decirlo sin reirme. Porque el gobierno de Iván Duque, del sub Presidende Iván Duque dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se la iba a pedir a Juan Guaidó, pido permiso para no reirme " 5. - Nicolás Maduro , President of Venezuela MADRID, ESPAÑA25 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 6.Juan Guaidó, Opposition leader in Venezuela BOGOTÁ, COLOMBIA1 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: NATIONAL PENITENTIARY AND PRISON INSTITUTE 8. Mosaico / Mosaico exsenadora colombiana Aida Merlano se desliza por una soga desde un edificio para escapar de su condena a cárcel por comprar votos BOGOTÁ, COLOMBIA1 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: NATIONAL PENITENTIARY AND PRISON INSTITUTERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Plano medio former Colombian senator Aida Merlano seen climbing down building and getting on motorbike ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Maduro tacha de "ridiculez" petición de Colombia a Guaidó de extraditar a exsenadora =(Video+Fotos)= Caracas, 29 Ene 2020 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó este martes de "ridiculez" la petición de Colombia al opositor Juan Guaidó de extraditar a la exsenadora colombiana Aída Merlano, condenada en ese país por delitos electorales. "Pido permiso para no reírme. Una verdadera ridiculez", aseguró Maduro refiriéndose al mandatario colombiano Iván Duque, en una reunión con ministros y gobernadores transmitida por la televisora gubernamental. La declaración de Maduro se produjo casi simultáneamente con el anuncio del fiscal general, Tarek William Saab, de que Merlano, capturada el lunes en el fronterizo estado Zulia (noroeste), permanecerá bajo arresto acusada de asociación para delinquir y otros cargos."Aquí hay autoridades legítimas", afirmó Maduro, señalando que hay "más de treinta" detenidos colombianos en el país caribeño cuya situación legal está en el limbo. "¿A quién se los entregamos?", dijo, evocando la ruptura de relaciones con Colombia por parte de su gobierno, en febrero de 2019. El fiscal general anunció en Twitter que un juez ordenó mantener bajo arresto a Merlano, además, por usurpación de identidad y uso de documento falso. El colombiano Yeico Vargas, detenido con la dirigente, también fue enviado a prisión por encubrimiento y asociación para delinquir, agregó Saab. Guaidó, jefe parlamentario quien cumple una gira por Europa y Canadá que se extenderá el fin de semana a Estados Unidos, es reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, entre ellos Colombia.Sin embargo, el opositor no ejerce control alguno sobre los poderes públicos ni la Fuerza Armada venezolana, principal sostén de Maduro. Condenada a 15 años de prisión el 13 de septiembre pasado por comprar votos en las elecciones generales de 2018, Merlano protagonizó un escape de película el 1 de octubre, cuando huyó de un centro médico en Bogotá, donde recibía atención odontológica con la supervisión de autoridades carcelarias.La excongresista de 38 años se descolgó por una ventana a través de una soga roja, cayó de manera aparatosa ante sorprendidos transeúntes y se subió a una motocicleta que la esperaba en la calle.Todo quedó grabado en una cámara de seguridad y el video se viralizó en redes sociales.La de Merlano es una de las condenas insignias por compra de votos en Colombia. En el proceso, la Corte Suprema ordenó investigar a 17 personas, entre ellas el senador Arturo Char y el empresario Julio Gerlein.atm/axm/gv ------------------------------------------------------------- Colombia pedirá a Guaidó extradición de exsenadora prófuga capturada en VenezuelaBogotá, 28 Ene 2020 (AFP) - El gobierno de Colombia dijo este martes que tramitará con el opositor Juan Guaidó la extradición de la exsenadora Aída Merlano, recapturada el lunes por la policía al mando de Nicolás Maduro, cuyo mandato no es reconocido por Bogotá.La excongresista colombiana, condenada a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales de 2018, protagonizó en octubre una espectacular fuga mientras asistía a una consulta odontológica.El lunes fue recapturada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la ciudad venezolana de Maracaibo, capital del fronterizo estado de Zulia (noroeste)."Cuando el juez competente solicite la extradición de la señora Aída Merlano, el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó", indicó el ministerio en un comunicado. De acuerdo con las autoridades venezolanas, la excongresista entró a territorio venezolano de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado.El presidente Iván Duque, en el poder desde agosto de 2018, reconoce al jefe del parlamento venezolano como mandatario interino de Venezuela. Caracas rompió formalmente relaciones en febrero de 2019, tras el fallido intento de Guaidó de ingresar al país alimentos y medicinas donadas por Estados Unidos a través de Colombia. Guaidó, quien cuenta con el apoyo de medio centenar de países como presidente interino, no ejerce control alguno sobre la Fuerza Armada venezolana, principal sostén de Maduro. El caso de Merlano pondrá a prueba la decisión de Duque de privilegiar la relación con el líder opositor, pese a que no tiene control sobre el Estado chavista.La exlegisladora de 39 años acaparó la atención con su escape cinematográfico el 1 de octubre, cuando huyó de un centro médico en Bogotá, donde recibía atención odontológica con la supervisión de autoridades carcelarias.Merlano se descolgó por la ventana del consultorio médico utilizando una soga. Tras caer aparatosamente, se subió a una motocicleta que la esperaba en la calle. La maniobra fue registrada por una cámara de seguridad y el video del escape se viralizó en redes sociales.Las FAES que arrestaron la exsenadora son un cuerpo élite de la policía creado en 2017 y acusado de múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas supuestas ejecuciones.lv/vel/piz