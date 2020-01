NUEVA YORK - El último año Isabel Allende se estuvo recuperando de duras pérdidas tras las muertes de su madre, su padrastro y su exmarido. Pero no todo fue malo, dice. “Por otro lado el año pasado me casé”. También publicó “Largo pétalo de mar”, un éxito de ventas en Latinoamérica y España cuya edición en inglés llegó la semana pasada a Estados Unidos. La escritora chilena conversa con The Associated Press. Por Sigal Ratner-Arias. 1.788 palabras. AP Foto. ENVIADO.