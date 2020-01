Actualiza con detalles de operación de evacuaciones, declaraciones de presidente chino, nuevas medidas en Hong Kong, declaración de experto, testimonios, color ///Wuhan, China, 28 Ene 2020 (AFP) - Los primeros casos de personas que se contagiaron del nuevo coronavirus fuera de China aparecieron este martes, mientras que varios países organizan la evacuación de sus ciudadanos de Wuhan, epicentro de una epidemia que deja 106 muertos y unos 4.500 infectados en el gigante asiático.Una docena de países se ha visto afectado -con unos 50 pacientes- en Asia, Europa, América del Norte y Australia, pero desde la aparición de la neumonía viral en diciembre en Wuhan (centro de China) no se había registrado un contagio entre humanos fuera de ese país.Alemania, el segundo país afectado en Europa después de Francia, informó este martes del primer caso de contagio dentro de Europa, un hombre que tuvo contacto con una colega china que estaba de visita.Japón también anunció el caso en su territorio de un sexagenario que no viajó a China, pero sí transportó en enero en un autobús a turistas de Wuhan."La epidemia es un demonio y no podemos dejar escondido ese demonio", aseguró este martes el presidente chino, Xi Jinping, al aludir al hecho de que el gobierno comunista fue acusado de ocultar el anterior coronavirus, el SARS, que causó cientos de muertos en 2002.Zhong Nanshan, un renombrado científico de la Comisión Nacional de Salud de China, consideró que la epidemia debería alcanzar un pico en una semana o alrededor de diez días. - Repatriación - Casi la totalidad de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, está aislada del mundo por orden de las autoridades para intentar frenar la epidemia. Unos 56 millones de habitantes viven confinados. Una cuarentena que sorprendió a miles de extranjeros en la región. Para sacarlos, Estados Unidos, Francia, Japón, Marruecos y otros países preparan vuelos de evacuación.Estados Unidos prevé evacuar el miércoles al personal de su consulado en Wuhan. Francia enviará un primer avión el jueves y los repatriados, que probablemente llegarán el viernes, serán sometidos a una cuarentena de 14 días. Japón envió este martes una aeronave a Wuhan para sacar a unos 200 nacionales.No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) "no recomienda" la evacuación de los extranjeros atrapados en Wuhan, declaró el martes su director general, Tedros Adhanom Gebreyesus, de visita en Pekín, según un comunicado de la diplomacia china.La OMS dijo a la AFP no poder "aclarar" esas palabras por el momento.Otros países como Alemania y Tailandia están considerando evacuar a sus ciudadanos."Tenemos todos los medios, la confianza y los recursos para ganar rápidamente la batalla contra la epidemia", afirmó el jefe de la diplomacia china, Wang Yi.La OMS considera la amenaza "alta" sin activar aún una alerta de salud internacional. La amenaza de propagación es considerable. Muchos extranjeros que viven en Wuhan, que no tenían garantías de que se irían, estaban muy angustiados: "Es extremadamente estresante. El principal temor es que esto dure meses", confió a la AFP Joseph Pacey, un profesor británico de 31 años. - Batería de medidas - La propagación del virus aumenta la ansiedad y la batería de medidas de contención. Muchos países reforzaron la precaución en sus fronteras. Mongolia cerró la carretera con China.Varios países desaconsejan viajar a esta provincia pero Alemania lo extendió a toda China. Estados Unidos hizo lo propio.El pánico se apoderaba de las grandes metrópolis chinas, donde los habitantes permanecían encerrados en sus casas, los centros comerciales, cines y restaurantes desiertos."Muchos están muy preocupados. No hay mucha gente en estas calles (...) que normalmente están repletas. Cada familia se queda en casa en lugar de salir, todos quieren tener la menor comunicación posible con el mundo exterior", declaró a la AFP, en el centro de Shangái, David, habitante de Wuhan bloqueado lejos de casa.Las autoridades chinas prolongaron tres días, hasta el 2 de febrero, las vacaciones (siete días) del Año Nuevo chino celebrado el 25 de enero, para retrasar los retornos masivos a las ciudades de cientos de millones de trabajadores migrantes y reducir el riesgo de propagación de la epidemia. Además el comienzo del semestre estudiantil de primavera se aplazó sin plazo definido. Desde el viernes se han cancelado en toda China al menos 2.000 trenes interprovinciales. Las rutas ferroviarias estarán suspendidas hasta al menos el 8 de febrero. Las autoridades chinas recomendaron este martes a sus ciudadanos posponer sus planes de viajes al extranjero. Hong Kong anunció que cerrará lugares públicos como estadios, museos y piscinas, reducirá a la mitad los vuelos de China continental y cerrará seis de los 14 puestos fronterizos.Wuhan parece una ciudad muerta. La mayoría de las tiendas están cerradas y se prohibió la circulación de vehículos no esenciales, constató un equipo de la AFP. La crisis aumentó los temores de un mayor debilitamiento de la economía china, incluso de la mundial.sbr-jug/bar/am/mis/mb -------------------------------------------------------------