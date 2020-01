París, 28 Ene 2020 (AFP) - La policía francesa desalojó este martes a varios centenares de inmigrantes instalados en un campamento improvisado en el norte de París en respuesta a una promesa del gobierno de desmantelar estos sitios insalubres.Entre 900 y 1.800 personas, incluyendo niños de corta edad, vivían en este campamento, en tiendas de campaña o refugios improvisados, junto al bulevar periférico de París.Docenas de campamentos han surgido en la capital francesa desde la crisis migratoria que comenzó en 2015. Unos 20.000 inmigrantes y refugiados han sido evacuados de estos campamentos en el último año. Bajo un viento cortante, los inmigrantes se subieron a autobuses para ser trasladados a gimnasios o centros de acogida en la región parisina.Junto a sus tres hijas, Fátima, una marfileña de 38 años, esperaba su turno para subirse a uno de los autobuses. "Dormíamos en una tienda de campaña. Vamos a ver lo que las autoridades nos van a ofrecer. Por el momento no sabemos qué va a pasar, pero mantenemos la esperanza", dijo a la AFP.Yssouf, de 29 años, también marfileño, contó que había estado viviendo en este campamento desde diciembre, después de que se le ordenara abandonar un centro de alojamiento cuando su solicitud de asilo fue rechazada. "El frío empezaba a ser insoportable", dijo. "Estoy contento de poder tener un refugio, aunque sé que es sólo por un tiempo. Es mejor que nada". El ministro del Interior, Christophe Castaner, había prometido evacuar todos los campamentos de migrantes de París para finales del año pasado, en parte abriendo más refugios para los solicitantes de asilo, pero también deportando a aquellos cuyas solicitudes sean rechazadas. Las autoridades han dicho que ahora están desplegando a la policía para garantizar que los migrantes no regresan a los campos arrasados o establezcan otros nuevos. "No vamos a reanudar un ciclo interminable de evacuaciones seguidas de nuevas instalaciones", declaró el jefe de la policía de París, Didier Lallement, a los periodistas presentes.Se trata de la sexagésima operación de gran envergadura que se realiza desde 2015 para limpiar los campamentos de migrantes en París o sus alrededores. El presidente Emmanuel Macron dijo el año pasado que Francia debe poner fin a su enfoque "laxo" en materia de inmigración. sha-meb/zm -------------------------------------------------------------