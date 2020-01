SHOTLIST LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA28 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de abajo a arriba edificio Lonja del Comercio 2. Paneo de arriba hacia abajo edificio Lonja del Comercio 3. SOUNDBITE 1 - Yanet Becerra, ama de casa (español, 9 seg.): "En los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se les veía en las caras. Yo enseguida me asuste, lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, las paredes se estaban moviendo sobre todo en los pisos superiores" 4. SOUNDBITE 2 - Michel Legra, ingeniero (español, 20 seg.): "En los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se les veía en las caras. Yo enseguida me asuste, lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, las paredes se estaban moviendo sobre todo en los pisos superiores" 5. Travelling ascensor del edificio 6. Plano general gente saliendo del edificio LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA28 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFP 7. Infografía mapa del lugar del epicentro del sismo8. Foto personas dejan el edificio9. Foto personas dejan el edificio ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Fuerte sismo en el Caribe se sintió en Cuba y obligó a evacuar edificios en La Habana =(Infografía)= La Habana, 28 Ene 2020 (AFP) - El fuerte sismo de magnitud 7,7 que este martes se registró en aguas del Caribe se sintió en varias provincias de Cuba y provocó la evacuación de edificios de La Habana, sin que se reportaran en lo inmediato daños."El sismo fue perceptible en varias provincias, como Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas (este), Cienfuegos (centro), La Habana, Pinar del Río y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud (oeste), han referido varias personas a través de las redes sociales", indicó el sitio gubernamental Cubadebate.En La Habana, el temblor fue perceptible en varios edificios de la ciudad, los cuales fueron desalojados de inmediato, entre ellos la Lonja del Comercio, donde se encuentran las oficinas de la AFP y otros medios internacionales.Según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se produjo a una profundidad de 10 km a las 19H10 GMT, unos 125 km al noroeste de Lucea, en Jamaica o 140 km al suroeste de la localidad cubana de Niquero, en la provincia de Granma (este).Este es el segundo sismo perceptible en Cuba en este año. El 24 de enero la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional registró un movimiento 37 km al sureste del poblado de Caimanera, en la provincia oriental de Guantánamo, con una magnitud de 4,2 en la escala de Richter.El terremoto de este martes también provocó la evacuación de inmuebles en Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos, de acuerdo con vario medios estadounidensesEl diario Jamaica Observer, basado en Kingston, dijo que el sismo se sintió en buena parte de la isla y que duró varios segundos.El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawaii, dio cuenta -basado en lecturas preliminares- de "la posibilidad de peligrosas olas de tsunami para las costas ubicadas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto".Pero el Servicio Sismológico Nacional dijo a Cubadebate que "no hay peligro de tsunami para Cuba".cb/yow ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Levantan alerta de tsunami en el Caribe tras sismoMiami, 28 Ene 2020 (AFP) - La amenaza de tsunami quedó descartada luego de un terremoto de magnitud 7,7 en el Caribe, anunció este martes el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawaii, Estados Unidos."En base a toda la información disponible, la amenaza de tsunami de este terremoto ha pasado y no hay amenazas adicionales", dijo la agencia, que había advertido por posibles olas de hasta un metro por encima del nivel de la marea para las costas de Jamaica, Belice, Cuba, Honduras, México y las Islas Caimán.ia/ft/piz/yow